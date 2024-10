Liban napustilo devet crnogorskih državljana, nema povrijeđenih

Podgorica, (MINA) – U Libanu nema povrijeđenih crnogorskih državljana i za sada ih je devet napustilo tu državu, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) Crne Gore.

Iz tog Vladinog resora su, povodom aktuelne bezbjednosne situacije u Iranu, Izraelu i Libanu, kazali da se za sada 14 crnogorskih državljana, koji su boravili u Libanu, obratilo za pomoć.

“Od njih je devetoro napustilo tu državu, uz podršku počasnog konzula Crne Gore u Bejrutu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da, prema trenutno raspoloživim informacijama, nema povrijeđenih crnogorskih državljana.

Iz MVP su kazali da do sada nije bilo crnogorskih državljana sa zahtjevima za pružanje pomoći ili interesovanjem za povratkom u Crnu Goru iz Irana ili Izraela.

Iz tog Vladinog resora su rekli da prate razvoj situacije i da komuniciraju sa partnerskim državama i saveznicama, kao i sa počasnim konzulima Crne Gore u tim područjima.

Iz MVP-a su kazali da su na raspolaganju crnogorskim državljanima za sve potrebne informacije i pružanje konzularne pomoći putem dežurnog broja telefona +382 67 17 17 77, mejl adrese [email protected] i fiksne linije +382 20 416 382.

Crnogorski državljani koji su u Libanu, Izraelu ili Iranu mogu se za informacije ili konzularnu pomoć obratiti i Ambasadi Srbije u Teheranu, na broj telefona + 9821 / 88 09 15 29 i mejl: [email protected].

Oni su mogu obratiti i Konzulatu na čelu s počasnim konzulom Nimrodom Rinotom u Tel Avivu, na broj telefona + 972-9-8987781 i mejl: [email protected], kao i Konzulatu počasnog konzulom u Libanu Kebea Marvana, na broj telefona (+961) 9 222 314 5 i mejl: [email protected] .

