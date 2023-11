LGBT zajednica da slobodno učestvuje u popisu

Podgorica, (MINA) – LGBT Forum Progres pozvao je pripadnike LGBT zajednice da slobodno učestvuju na predstojećem popisu kako bi se dobili precizni podaci koji bi mogli da obezbijede efiksniju zaštitu od diskriminacije.

Izvršni direktor LGBT Forum Progresa Džon Barac kazao je da se prvi put na popisnom formularu u Crnoj Gori nalazi pitanje o statusu životnog partnerstva lica istog pola.

To je, kako je naveo, rezultat stupanja na snagu Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola i usklađenosti Zakona o popisu u tom dijelu.

Barac je agenciji MINA rekao da se bez preciznih podataka, koji u Crnoj Gori hronično nedostaju u velikom broju oblasti u vezi sa ljudskim pravima različitih društvenih grupa, ne može govoriti ni o efikasnoj zaštiti od diskriminacije.

“Jer je potrebno imati realnu sliku stanja prije kreiranja sistemskih odgovora. Promjene, u ovom dijelu, se ne mogu dešavati „napamet“ i zato su statistički procesi, poput popisa, važni i potrebno ih je sprovesti što bolje i efikasnije”, kazao je Barac.

On je rekao da će se nakon popisa moći govoriti o okvirnim procjenama o brojnosti LGBT zajednice.

Barac je kazao da će osobe koje žive u istopolnoj zajednici vjerovatno izbjeći da konstatuju te činjenice tokom popisa, upravo zbog straha od “autovanja” i negativnih posljedica koje to nosi.

On je rekao da je LGBT Forum Progres, u saradnji sa Monstatom, održao predavanje za državne instruktore i obezbijedio smjernice za sve popisivače u Crnoj Gori, kako bi se što veći broj istopolnih partnera osjetio slobodno i komforno da saopšti tu činjenicu tokom popisa.

“Ali moramo da budemo svjesni i sveukupne društvene klime u Crnoj Gori, koja je veoma negativna prema LGBT osobama”, istakao je Barac.

On je ukazao na podatke istrživanje LGBTIQ Socijalnog Centra pokazuju da čak 77 odsto LGBT osoba navodi da ima strah da će biti odbačeni i/ili diskriminisani ako bi drugi saznali za njihovu seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet.

Kako je dodao, čak 43 odsto ispitanih građana navelo je da homoseksualne osobe ne treba da budu prihvaćene u društvu.

“Imajući sve to na umu, jasno je da postoje brojni problemi, prije svega sistemske prirode, koji moraju biti riješeni prije nego se LGBT osobe osjete slobodno da otvoreno saopštavaju da su u istopolnom partnerstvu ili zajednici”, kazao je Barac.

On je pozvao i ohrabrio LGBT osobe da u potpunosti učestvuju u popisu koji predstoji.

Barac je naveo da, ukoliko se jave bilo kakvi problemi u vidu govora mržnje ili diskriminacije, LGTB zajednica može da ih kontaktira na [email protected] ili putem društvenih mreža kako bi im pružili pravnu podršku.

On je, upitan o usklađenosti Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, na šta su ukazivali u prethodnom periodu, kazao da nije došlo do konkretnih pomaka.

“Niti smo vidjeli napore države u prethodnom periodu da se to desi. Zakon se aktivno primjenjuje, sve veći broj istopolnih parova se odlučuje da sklopi partnerstvo, ali svi oni problemi od ranije koji prositiću iz neusklađenosti zakona su i dalje prisutni”, kazao je Barac.

On je podsjetio da je LGBT Forum Progres u junu prošle godine podnio tužbu zbog diskriminacije protiv države Crne Gore, u vezi sa diskriminatornom primjenom Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, ali da do danas nije održano ni pripremno ročište u vezi te tužbe.

“Naša očekivanja su istovjetna kao i do sada – usklađivanje svih relevantnih zakona, primjena zakonskih mehanizama u praksi u punom obimu, konkretne i smislene javne politike u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba i poštovanje dostojanstva svih građana i građanki”, zaključio je Barac.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS