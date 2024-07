Lazoviću i Katniću produžen pritvor za još tri mjeseca

Podgorica, (MINA) – Vijeće Vrhovnog suda produžilo je za još tri mjeseca pritvor nekadašnjem visokom policijskom funkcioneru Zoranu Lazoviću i bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću.

Iz Vrhovnog suda je saopšteno da je vijeće, u sastavu sutkinje Vesne Vučković kao predsjednice i sutkinja Marijane Pavićević i Ane Vuković kao članica, produžilo pritvor Lazoviću i Katniću zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Podsjeća se da je Lazoviću i Katniću pritvor određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 16. aprila, a produžen rješenjem vijeća tog suda 13. maja.

“Po rješenju Vrhovnog suda Crne Gore pritvor može trajati do 14. oktobra ove godine”, navodi se u saopštenju.

Lazović i Katnić su uhapšeni 14. aprila po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva koje ih tereti za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.

