Lažna dojava o bombi u avionu poljske kompanije

Podgorica, (MINA) – Kontrola aviona, putnika i prtljaga kompanije LOT Polish na Aerodromu Podgorica pokazala je da ne postoje bilo kakve smetnje da se taj vazduhoplov vrati u redovan civilni saobraćaj, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore (ACG).

Iz Uprava policije, čiji su službenici kontrolisali avion, kazali su da ih je posada na letu Varšava – Podgorica, poljske aviokompanije, obavijestila da su, prilikom leta iznad Mađarske, primili dojavu da je u avionu postavljena eksplozivna naprava.

„Preduzete su aktivnosti iz nadležnosti policije, putnici su evakuisani, izvršen je protivdiverzioni pregled vazduhoplova, kojom prilikom nije pronađena eksplozivna naprava“, navodi se u saopštenju.

Sa događajem je, dodaje se, upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Iz policije su napomenuli da Aerodrom Podgorica nije zatvaran.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS