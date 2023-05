Lazarević na sastanku Vojnog komiteta NATO

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore (VCG) posvećeni su procesu NATO planiranja odbrane i angažovanju vojnih kapaciteta na operacionalizaciji usvojenih planova, poručio je načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević.

Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da je Lazarević učestvovao na sastanku Vojnog komiteta NATO na nivou načelnika Generalštabova, koji je danas održan u Briselu.

On je istakao značaj NATO planiranja odbrane za bezbjednost i zaštitu vrijednosti Crne Gore.

„Kao i punu posvećenost Ministarstva odbrane i VCG na polju doprinosa tom procesu i angažovanju vojnih kapaciteta na operacionalizaciji usvojenih planova“, navodi se u saopštenju.

Generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg kazao je „da smo ušli u novo doba kolektivne odbrane“.

On je rekao da je, zahvaljujući radu tog komiteta i vojnih lidera širom Alijanse, NATO spreman za nove izazove.

Kako je naveo Stoltenberg, agresijom Rusije na Ukrajinu, aktivirali su planove i rasporedili 40 hiljada trupa pod komandom NATO, jačajući odbranu od Baltičkog do Crnog mora.

“Te mjere su jasno stavile do znanja da smo spremni da branimo svaki pedalj NATO teritorije”, kazao je Stoltenberg.

On je rekao da će u narednom periodu nastaviti da obučavaju i opremaju jedinice, kao i da obezbijede trupe visoke spremnosti u skladu sa NATO planovima i zahtjevima.

Vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi (SACEUR), Kristofer Kavoli, predstavio je najnovija dokumenta koje je izradila Saveznička komanda za operacije (Allied Command Operations-ACO), a koja se tiču implementacije Koncepta odvraćanja i odbrane Evro-Atlanskog prostora.

On je poručio da NATO trenutno razvija planove odbrane, koji će obezbijediti jasne osnove za dalje planiranje u cilju odgovora na prepoznate bezbjednosne prijetnje.

„ACO će svakako, kao strategijska komanda, biti odgovorna za kontrolu i implementaciju planova, a njihova kontrola će se vršiti kroz realizaciju različitih vježbi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su načelnici Generalštabova članica Alijanse iznijeli svoje poglede za jačanje NATO politike odvraćanja i odbrane, kao i nacionalne stavove i opcije o ključnim strateškim aspektima.

Oni su, kako su rekli iz Ministarstva, dali punu podršku SACEUR-ovim mjerama za pozicioniranje snaga NATO u cilju jačanja mjera za odvraćanje i odbranu.

„Stavovi načelnika Generalštabova poslužiće kao osnova za aktivnosti Alijanse u susret predstojećem sastanku ministara odbrane NATO-a u junu i samitu NATO-a u Viljnusu, u julu ove godine“, kaže se u saopštenju.

