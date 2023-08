Lalošević: Mlade doživljavamo kao ozbiljne partnere

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih doživljava mlade ljude kao ozbiljne partnere u stvaranju što boljih uslova za njihov rast i razvoj, rekao je resorni ministar Vasilije Lalošević.

Lalošević je čestitao crnogorskoj omladini Međunarodni dan mladih, podsjećajući da se taj dan obilježava kako bi se skrenula pažnja domaće i međunarodne zajednice na probleme tog dijela populacije u globalnom društvu.

Prema njegovim riječima, mladi na Zapadnom Balkanu suočavaju se sa sličnim problemima – nezaposlenst, ekonomska nesigurnost, nezadovoljstvo, budućnost bez perspektive i migracije.

“Nije lak prelaz iz mladog u odraslo doba, a politčke promjene im ne olakšavaju. Ministarstvo sporta i mladih doživljava mlade ljude kao ozbiljne partnere u stvaranju što boljih uslova za njihov rast i razvoj”, rekao je Lalošević.

On je kazao da osluškuju njihove potrebe i čuju njihove želje za sigurnijom budućnošću.

Lalošević je rekao da svim kapacitetima rade na stvaranju stabilnijeg okruženja za njih.

On je poručio da su mladi pokretačka snaga i budućnost jednog društva, kao i nosioci promjena na bolje.

“Moramo im dati šansu, stati uz njih i pomoći im. Zato još jednom im čestitam Međunarpdni dan mladih i poručujem da u Ministarstvu imaju sigurnog partnera kojem je stalo do njih“, zaključio Lalošević.

