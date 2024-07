Laković: Jeftina manipulacija DPS-a

Podgorica, (MINA) – Zajedničke aktivnosti Skupštine i Vlade moraju se dogovarati, vodeći računa o nadležnostima, obavezama i prioritetima kako zakonodavne, tako i izvršne vlasti, rekao je predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, Miodrag Laković.

Klub poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) pozvao je Lakovića da podnese ostavku na funkciju predsjednika Odbora i, kako su kazali, zaštiti svoj poslanički klub daljih poniženja kojima ih izlaže partijski šef i premijer Milojko Spajić.

Laković je na platformi X rekao da se radi o jeftinoj manipulaciji DPS-a.

“Evo i zašto: opozicija je na sjednici Kolegijuma održanoj 29. juna zatražila od predsjednika Skupštine da se odrede datumi za dva premijerska sata i predmetno kontrolno saslušanje, bez konsultacija sa Vladom”, naveo Laković.

On je rekao da s obizrom na to da je to usvojeno kao zaključak, postupio je po tom zahtjevu i odredio datum.

Laković je kazao da je Vlada obavijestila da je taj datum u njihovoj agendi već zauzet i da se mora dogovoriti novi.

“Što jasno ukazuje na činjenicu koju opozicija uporno odbija da prihvati – da zajedničke aktivnosti Skupštine i Vlade moramo dogovarati, vodeći računa o nadležnostima, obavezama i prioritetima kako zakonodavne, tako i izvršne vlasti”, poručio je Laković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS