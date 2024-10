Lajčak: Vrijeme da integracija Zapadnog Balkana u EU postane realnost

Podgorica, (MINA) – Specijalni izaslanik Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, kazao je da je došlo vrijeme da integracija Zapadnog Balkana u EU postane realnost.

On je to naveo na društvenoj mreži X, nakon učešća na samitu Berlinskog procesa u Berlinu.

“Na 10. godišnjicu, poruke su bile vrlo jasne: mnogo je postignuto za ljude u regionu, ali je došlo vrijeme da se integracija Zapadnog Balkana u EU pretvori u stvarnost“, naglasio je Lajčak.

