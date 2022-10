Lajčak: Rad Kentere cijenjen u Briselu i zapadnim prijestonicama

Podgorica, (MINA) – Rad smijenjenog vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Sava Kentere visoko je cijenjen u Briselu i u zapadnim prijestonicama, kazao je specijalni izaslanik Evropske unije (EU) Miroslav Lajčak.

On je Televiziji Vijesti rekao da je odluka Vlade da smijeni Kenteru “jedan ozbiljan potez koji je Vlada uradila”.

“ANB je ključna institucija za komunikaciju sa NATO, i dosadašnjim djelovanjem gospodin Kentera je visoko cijenjen u Briselu i u zapadnim prijestonicama”, naveo je Lajčak.

On je kazao da ne sumnja da je ta odluka izazvala brojna pitanja u zapadnim prijestonicama i dodao da vjeruje da će Vlada imati kredibilne odgovore, prenosi Portal Vijesti.

Na pitanje gdje vidi izlaz iz trenutne političke situacije, Lajčak je rekao da odgovor na to treba da daju crnogorski političari.

Crna Gora, kako je naveo Lajčak, ima demokratski izabrane institucije.

“Jeste u ozbiljnoj krizi, političkoj i institucionalnoj, i ona može da postane ustavna, jer nemamo funkcionalan Ustavni sud. Rješenje treba da se traži čvrsto na temelju Ustava, tu nema prostora za kreativnu interpretaciju Ustava”, kazao je Lajčak.

On je naveo da se nije smjelo doći u situaciju da se organizuju izbori bez funkcionalnog Ustavnog suda.

“Bilo bi jako loše da na dan lokalnih izbora Ustavni sud ne postoji i ne može da funkcioniše, jer ulazimo u ustavnu anarhiju ili krizu”, rekao je Lajčak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS