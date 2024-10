Lajčak: Crna Gora ima najbolje šanse za članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima najbolje šanse za članstvo u Evropskoj uniji (EU) jer je najviše napredovala u tom procesu koji zahtijeva punu posvećenost i rezutate, kazao je specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak.

Lajčak je na To be secure (2BS) forumu, na panelu „Prioriteti i izazovi za Zapadni Balkan“, rekao da da region ima puno izazova, ali i prilika.

On je kazao da je ovo posebna godina, jer ima više šansi, nego izazova.

„Momentum postoji, vrata su otvorena i Crna Gora ima najbolje šanse za članstvo u EU“, rekao je Lajčak.

Kako je kazao, šansa postoji i za ostatak regiona i ko god pokaže posvećenost članstvu, uspjeće.

Lajčak je rekao da je druga šansa za Zapadni Balkan regionalna saradnja.

„Imamo mnogo regionalnih formata, ali nemamo toliko mnogo regionalne saradnje i mislim da je važno ulagati u to“, naveo je Lajčak i dodao da jedna država, da bi pokazala da može da bude dio evrpsko porodice, to mora pokazati na saradnji sa komšijama.

Lajčak je rekao da je izazov to što region nije prevazišao zaostavštinu jugoslovenskih ratova.

„Previše političara gradi karijere na interpetiranju prošlosti, rađe nego budućnosti. Mislim da je previše etničkih i religijskih elemenata u političkom životu“, naveo je Lajčak.

On je, govoreći o odnosima Beograda i Prištine, kazao da i dalje da vjeruje da je to najveći strategijski izazov za region.

„I ima uticaj na sve, počevši od regionalne saradnje, pa do evropske integracije“, dodao je Lajčak.

On je podsetio na Sporazum o normalizaciji odnosa, navodeći da je razočaravuće što se vidjelo malo implementacije tog sporazuma.

„Moramo da se vratimo implementaciji Sporazuma. Moje pitanje je šta je alternativa normalizaciji, konfrontacija i tenzije, ko ima benefite od toga“, rekao je Lajčak.

On je istakao da je situacija u Banjskoj imala veliki uticaj na dijalog Beograda i Prištine, dodajući da će EU nastaviti da poziva na odgovornost, jer takve stvari ne smiju da se završe bez posljedica i kazne za odgovorne.

„To je bio veliki napad na regionalnu atmosferu, dobre odnose i vladavinu prava“, naveo je Lajčak.

Govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine, on je kazao da je kandidatski status veliki korak od EU, koji treba da bude ispraćen konkretnim koracima političara.

Ministar odbrane Dragan Krapović rekao je da je prioritet Vlade na unutrašnjem planu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„Danas vidimo da imamo mnogo veći stepen vladavine prava, nego u godinama za nama“, rekao je Krapović.

Kako je kazao, stvari nijesu idealne u tom segmentu, ali stanje je bolje nego prije 30. avgusta 202. godine.

Krapović je istakao da su spoljopolitički proriteti 44. Vlade punopravno čanstvo u EU i sprovođenje svih neophodnih reformi koje su dovele do dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

„To je dalo jedan zamah da dalje nastavimo sa zahtjevnijim zadatkom i reformama koji će rezultati već krajem ove godine zatvaranjem četiri pregovaračka poglavlja, što znači da će proces pristupanja Crne Gore EU značajno ubrzati“, dodao je Krapović.

On je naveo da je prioritet i kredibilno članstvo u NATO-u.

„I na tom planu smo dostigli prvi put u punoj mjeri ono što se zahtijeva i potvrdili da nosimo svoj dio tereta u Aljansi“, rekao je Krapović.

On je ocijenio da je 44. Vlada održala maksimalan kredibilitet članstva Crne Gore u NATO-u.

Prema riječima Krapovića, treći prioritet su regionalni i dobrosusjedski odnosi, a i u tom dijelu su napravljeni određeni napori.

On je rekao da izazove vidi prije svega vidim na unutrašnjem planu.

„I tu je posebno jedna od prijetnia eventualna politička nestabilnost unutar Crne Gore, institucionalna nestabilnost kojoj smo svjedočili u zadnje tri-četiri godine“, rekao je Krapović.

On je kazao da u Crnoj Gori sada postoji pluralizam, navodeći da to pokazuje Vlada koju podržava praktično dvije trećine poslanika.

Krapović je rekao da su izazov i maligni uticaji trećih strana.

„Jasno je odakle oni dolaze, prije svega tu se radi o Rusiji i njenim interesima na Balkanu, o refleksijama agresije na Ukrajinu i u tim refleksijama u regionima poput Zapadnog Balkana otvara se prostor da se oni manifestuju i ne donose ništa dobro“, kazao je Krapović.

On je pozvao EU i NATO da ostanu fokusirani i prisutni na Zapadnom Balkanu i da region ostane visoko na agendi obje organizacije.

Upitan kako da je Crna Gora svjesno išla u narušavanje odnosa Hrvatskom usvajanjem Rezolucije o Jasenovcu, Krapović je kazao da je bilo dosta priče o toj rezoluciji, koja nije jedina koja je bila na dnvenom redu crnogorskog parlamenta.

„Vjerujem da je sve što rade većina i Vlade usmjereno na dobrobit i pomirenje unutar crnogorskog društva“, rekao je Krapović.

On je istakao da nijedna odluka nije donešena sa namjerom da se nekom nanese šteta, pogotovo ne članicama EU i Hrvatskoj kao jednoj od najbližih saveznica Crne Gore.

„Rezolucija nije bila usmjerena na štetu Hrvatskoj, niti je to bila namjera, cilj i namjera su bili iskaz demokratske zrelosti Crne Gore, u smislu pomirenja i zatvaranja tamnih stranica na adekvatan način“, rekao je Krapović.

On smatra da je to principijelno ponašanje, da se svaki zločin i genocid na ovim prostorima nazove pravim imenom.

Upitan o navodima premijera Hrvatske Andreja Plenkovića koji je rekao da je Rezolucija instrumentalizacija druge države u regionu sa ciljem narušavanja odnosa Zagreba i Podgorice, Krapović je rekao da Demokrate ne interesuje šta o tome misle u Srbiji ili bilo kojoj drugo državi.

„Mislim da mi u Crnoj Gori treba da donosimo samostalno odluke i da je ovo bila odluka crnogorskog parlamenta“, kazao je Krapović.

Na pitanje može li region dopustiti da ne sarađuje još bolje na evropskom putu, Krapović je odgovorio odrično.

„Vlada je spremna da ono što je narušeni odnos revitalizuje i ispravi kroz dijalog, prijateljski i saveznički pristup i vjerujem da će se to brzo desiti“, zaključio je Krapović.

2BS forum je u Budvi organizovao Atlantski savez Crne Gore.

