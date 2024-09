Kulturne resurse iskoristi kao pokretače zapošljavanja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da integriše kreativnost u šire ekonomske strategije, pretvarajući kulturne resurse u značajne pokretače zapošljavanja, inovacija i globalnog uticaja, kazala je ministarka kulture i medija Tamara Vujović.

Ona je to rekla na otvaranju Kreativnih susreta u Podgorici, koji se organizuju u okviru Memoranduma o saradnji između Ministarstva kulture i medija i Britanskog savjeta.

Vujović je istakla da crnogorska kreativna zajednica ima potencijal da funkcioniše kao kohezivna i dinamična scena, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Prema njenim riječima, kreativne industrije i kreativne ekonomije su jedan od najdinamičnijih sektora globalne ekonomije, a ključnu ulogu u njihovom razvoju igraju kreativni susreti.

“Kreativne industrije čine jedan od najbrže rastućih sektora u svijetu, sa velikim potencijalom za zapošljavanje i održivi razvoj”, istakla je Vujović.

Kako je dodala, Ujedinjeno Kraljevstvo je svjetski lider u kreativnim industrijama i to je bio jedan od rijetkih sektora u kojima je prihod britanske privrede porastao tokom pandemije korona virusa.

Ona je podsjetila da je u Crnoj Gori za pet godina realizovano pet javnih konkursa za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kreativnih industrija, kroz koje je resorno ministarstvo, kako je navela, sa 650 hiljada EUR, podržalo 103 projekta.

“To nije dovoljno, ali je u bilo vjetar u leđa desetinama uspješnih poduhvata. Kreativne industrije u Crnoj Gori su postale zastupljenije u javnom diskursu, a njihov položaj u značajnoj mjeri svakako unaprijeđen, ali one još uvijek nisu ostvarile puni potencijal”, rekla je Vujović.

Kako je dodala, cilj je da Crna Gora, kao što je to učinilo Ujedinjeno kraljevstvo, uspješno integriše kreativnost u šire ekonomske strategije, pretvarajući kulturne resurse u značajne pokretače zapošljavanja, inovacija i globalnog uticaja.

“A za uspjeh u toj oblasti potrebne su kontinuirane inovacije, prilagođavanje digitalnim tehnologijama i razvoj novih vještina”, istakla je Vujović.

Ona je naglasila da vjeruje da kreativni sektor, odnosno kreativna zajednica Crne Gore, ima potencijal da funkcioniše kao kohezivna i dinamična scena, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

“Sigurna sam da će ovaj događaj inspirisati učesnike da kreativno razmišljaju kako da iskoriste potencijal vlastitih kreativnih ekonomija, kao i da smjelije promišljaju o svojim kreativnim potencijalima i ambicijama”, poručila je Vujović.

Direktorka za Zapadni Balkan u Britanskom savjetu Kler Sirs rekla je da da su Kreativni susreti prilika da se stvarno razumiju izazovi i potrebe sektora kreativnih industrija, kao i da se otvori dijalog, dijele najbolje prakse i primjeri.

“Slušamo jedni druge i dijelimo ideje. Podijećemo naučeno i razmotriti kako možemo donijeti odluke i nadamo se nizu preporuka koje ćemo moći realizovati”, rekla je Sirs.

Kako je dodala, to nije nešto što se postiže lako i brzo.

“To će biti težak posao i zahtijevće puno truda, posvećenosti i otvorenog dijaloga između kreativne ekonomije, Ministarstva kulture i naravno, šire Vlade”, kazala je Sirs.

