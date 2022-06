Kulturna dobra zaštićena, petočlana komisija da počne rad što prije

Podgorica, (MINA) – Kulturna dobra Crne Gore štiti zakon i ništa što nije njima predviđeno neće biti predviđeno ni u temeljnom ugovoru, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je to naveo na današnjoj sjednici Vlade, tokom rasprave o Informaciji o nastavku pregovora o statusu i ugovornim odnosima između vjerskih zajednica i države Crne Gore, za šta će biti zadužena petočlana komisija.

Abazović je rekao da ugovor treba sklopiti sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), koju u Crnoj Gori predstavljaju četiri eparhije.

„Uzimamo obavezu, kao država, da im zaštititmo Ustavom zagarantovana prava, to ćemo raditi prema svim vjerskim zajednicama, uključujući Crnogorsku pravoslavnu crkvu“, naveo je Abazović.

On je kazao da kulturna dobra Crne Gore štiti zakon.

„Ništa što nije predviđeno zakonom, neće biti predviđeno ni u temeljnom ugovoru. Građani Crne Gore mogu biti spokojni, kao što su i prije mogli da budu spokojni, nego ih mi pomamljujemo da će njihove manastire i crkve da završe negdje drugo. Neće, to su naša kulturna dobra, neka svi građani uživaju u njima“, naveo je Abazović.

On je poručio da ništa neće biti van Ustava i zakona.

Abazović je poručio da je za zaštitu interesa države nadležna Vlada, premijer.

„Budite sigurni da na šta god stavimo potpis da će to provjeravati i zub vremena i zub javnosti i da sa tim ne postoji nikakav problem. Neka se formira ovaj tim, što prije, neka počnu razgovori“, naveo je Abazović.

On je poručio da su tu da završavaju pitanja koja su otvorena.

„Afirmišem da, kako ste predložili, petočlana komisija počne rad što prije sa vjerskim zajednicama u množini, i ako bude u narednom periodu, a vjerovatno će biti, zahtjeva od drugih vjerskih zajednica, da potpuno identičnim tretmanom, isto se formira radna grupa, pogleda komparativna praksa i na taj način se i ti odnosi rješavaju“, rekao je Abazović.

On je poručio da svi imaju isti tretman.

„Ko god uputi neki zahtjev ili intenciju ili želju da uđe u ovakav aranžman sa državom, postupaćemo potpuno identično“, kazao je Abazović.

Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić izdvojio je mišljenje u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, navodeći da forma ne čini suštinu stvari, i da informacija nije na tragu prakse koju je imala prethodna vlada kada je pregovarala sa ostalim vjerskim zajednicama.

Prema njegovim riječima, iako se pregovara od 2012. godine ne postoji uređena platforma niti izvještaj šta je do sada pregovarano.

„Dobio sam odgovor da je to bilo neformalno. Da bismo ušli detaljno u pregovore, moramo biti krajnje formalni. Da bismo ovlastili radnu grupu, sa kim mi pregovaramo? To je moje pitanje“, naveo je Krivokapić.

Ministar pravde Marko Kovač ocijenio je da Krivokapić uporno pokušava da informaciju koja, kako je naveo, ima intenciju da stvori ambijent i formira radni tim koji će se baviti pregovorima sa svim vjerskim zajednicama koje su registrovane u Crnoj, prevede na teren politike i imputira određene stvari koje ne stoje.

„Što se tiče strana, to su upravo vjerske zajednice prema kojima su Vlada i Ministarstvo otvoreni da u postupku koji će vjerovatno uslijediti regulišemo međusobna prava i obaveze na nivou obostranih interesa i u skladu sa Ustavom i zakonom“, naveo je Kovač.

On je, odgovarajući Krivokapiću, rekao da platforma nije potrebna, iz jednog razloga.

„Ja ne vidim ni u jednoj ovoj vjerskoj zajednici element međunarodno pravnog subjektiviteta, platforma se pravi kada se pregovara sa određenim subjektima međunarodnog prava“, pojasnio je Kovač.

On je dodao da je intencija i namjera Ministarstva pravde da se svim vjerskim zajednicama reguliše međusobna prava i obaveze.

Krivokapić se saglasio sa Kovačem da ne pregovaraju ni sa jednim subjektom koji ima međunarodno pravni subjektivitet.

„Ne pregovarate sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), nego sa četiri eparhije SPC registrovane u Crnoj Gori. Naravno pregovarate i sa ostalim vjerskim zajednicama koje su tu nabrojane“, rekao je Krivokapić.

On je naveo da podržava da se nastave pregovori sa četiri eparhije SPC da bi bio postignut dogovor u okviru Ustava i pravnog sistema Crne Gore.

