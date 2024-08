Kuće u Dinoši uspješno odbranjene od požara

Podgorica, (MINA) – Avion Avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) učestvovao je u gašenju požara u Dinoši u Opštini Tuzi, saopštili su iz tog Vladinog resora, navodeći da su kuće u tom mjestu uspješno odbranjene.

Iz MUP-a su rekli da je protivpožarni avion Avio-helikopterske jedinice upućen na hitan poziv i zahtjev za pomoć Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, kako bi spriječio širenje požara prema kućama u Dinoši.

„Lokalna domaćinstva su uspješno odbranjena od požara“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je airtractor požar gasio dva sata i 20 minuta i isporučio 24 hiljade litara vode u osam naleta.

