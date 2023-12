Krivokapić: Zahtjev za rekonstrukcijom Vlade preuranjen

Podgorica, (MINA) – Zahtjev za rekonstrukcijom kabineta premijera Milojka Spajića nakon Nove godine preuranjen je, ocijenio je bivši premijer Zdravko Krivokapić i poručio da država neće napredovati bez zajedničkog rada Skupštine i izvršne vlasti.

Krivokapić je u intervjuu Agenciji MINA kazao da je Spajić kada je potpisao sporazum (o formiranju nove izvršne vlasti), vjerovatno očekivao da će tek nakon godinu doći do rekonstrukcije Vlade.

„Mislim da je, u ovom trenutku, prebrz zahtjev za bilo kakvom rekonstrukcijom.

O tome će na kraju odlučiti Spajić“, kazao je Krivokapić.

On je, odgovarajući na pitanje koliko će rekonstrukcija vlade biti izazov za dalje funkcionisanje vlasti , rekao da ne vidi razlog za nestrpljenje i da je svako dobio možda i više nego što je zaslužio.

„To je moj stav koji se tiče i formiranja parlamentarne većine i sastava Vlade“, dodao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, sporazum potpisan uoči formiranja 44. Vlade, čvršći je nego onaj potpisan u septembru 2020. godine.

Upitan kako vidi dosadašnje funkcionisanje 44. Vlade, Krivokapić je kazao da je Spajić mudrom, strpljivom politikom i uvažavajući zainteresovane strane, učinio da popis stanovništva bude potpuno relaksiran, bez opterećenja, iako je nagovještavan i bojkot.

Prema njegovim riječima, Spajić je time napravio iskorak, koji Crna Gora treba da cijeni.

Krivokapić je ocijenio da to što Crna Gora neće biti na sivoj listi Manivala, takođe izuzetan potez Spajića jer je time dat vjetar u leđa Vladi da može opuštenije da se pozabavi brojnim reformskim pitanjima.

„Treći značajan element je činjenica da je u kratkom vremenskom periodu napravljen vrlo dobar budžet. On daje jednu nadu, koja je u 42. Vladi posebno potencirana, a to je povezivanje Crne Gore infrastrukturno“, kazao je Krivokapić.

Kako je rekao, to što će od 1. januara najniža penzija biti 450 EUR, pokazuje da je Pokret Evropa sad (PES) vrlo ozbljan politički subjekt i da već ispunjava obećanja data u predizbornoj kampanji.

Krivokapić je, odgovarajući na pitanje šta vidi kao najveće izazove za Spajića, kazao da 42. Vlada nije imala adekvatnu podršku onih koji su glasali za nju, ali da ne zna li će se to desiti ovog puta.

„To je jedna velika opasnost, jer imate različite subjekte sa različitim interesima. Crna Gora nikako ne može da razumije da te političke, čak ponekad i lične interese, treba zanemariti i krenuti pravim putem“, dodao je Krivokapić.

On smatra da nikad nije postojala veća šansa da Crna Gora ubrzanim putem ostvari cilj – učlanjenje u Evropsku uniju (EU), jer je stvoren ambijent koji to obezbjeđuje.

Kako je dodao, to što EU toliko godina nema nijednu novu članicu, stvara skepticizam prema Uniji.

Krivokapić je kazao da je Crna Gora toliko mala da ekonomski ne može da ugrozi bilo koju drugu državu u EU, i da nema otvorenih pitanja sa susjedima.

„To su preduslovi koji daju nadu da će velikim, ali zajedničkim radom Skupštine i Vlade Crna Gora imati šansu, koju će, nadam se, iskoristiti i biti prva sledeća članica EU“, naglasio je Krivokapić.

Na pitanje koliko će uspjeh programa Evropa sad 2 biti važan za opstanak Vlade i Spajića kao političara, on je odgovorio da je to predizborno obećanje, da ona u prethodnom periodu ništa nijesu značila, ali da se sad situacija potpuno promijenila.

Kako je kazao Krivokapić, da bi neko mogao da bude uspješan, mora da ispuni predizborna obećanja i da je Spajić toga svjestan.

„Spajić je svjestan da ako ne bude Evrope sad 2, onako kako je zacrtao, više mu nema političkog života, i on će taj program sigurno realizovati“, naveo je Krivokapić.

Na pitanje da li je očekivao da će Spajić i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji su bili ministri u njegovoj Vladi, sada biti na najvišim državnim funkcijama, Krivokapić je odgovorio da su tada samo razmišljali kako da riješe brojne probleme.

„Znam da su mnogi političari govorili „kakvi su to eksperti“. Činjenica da se oni sada nalaze na dvije ključne pozicije u državi, najbolje pokazuje kakvi su oni eksperti“, rekao je Krivokapić.

On smatra da Milatović i Spajić imaju kapaciteta i mogu da vode državu u smjeru koji očekuju građani, sa reformama koje su neophodne u brojnim sektorima.

„Mislim da će njihov zajednički rad, iako u ovom trenutku mnogi pokušavaju da naprave što veći razdor među njima, doprinijeti da Crna Gora diše punim plućima“, naveo je Krivokapić.

Upitan kako vidi razlike između Spajića i Milatovića, koje su uočljive po nekim pitanjima, on je kazao da su one potpuno prirodne.

„To što se dešava je možda neobično za Crnu Goru, ali potpuno je prirodno da svako ima svoje mišljenje i stav. Taj stav treba kroz jednu dobru komunikaciju preispitati i doći do najboljeg rješenja“, rekao je Krivokapić.

Upitan da prokomentariše izjavu Milatovića da Vlada ignoriše potrebu za uspostavljanjem dijaloga o koordinaciji vanjske politike, a prevashodno o pitanju popunjavanja diplomatske mreže, Krivokapič je naveo da stavovi u vezi sa diplomatijom zasigurno zabrinjavaju.

Krivokapić je, odgovarajući na pitanje koliko ti odnosi mogu uticati na funkcionisanje vlasti, rekao da je tokom 42. Vlade „prošao tu golgotu – kako to utiče“, i da ne bi volio da se u Crnoj Gori više ikada ponovi takva kohabitacija.

Funkcije predsjednika države i premijera, kako je poručio, treba zajednički da djeluju, na dobrobit svih građana.

„Ne treba se nadgornjavati niti praviti bilo kakve crnogorske priče – ko je bolji, nego raditi svom snagom u okvirima koji su jasno definisani“, kazao je Krivokapić.

On je dodao da se zna šta je obaveza predsjednika države, a šta premijera, i da na taj način treba doći do najboljeg rješenja.

„Crnogorski mentalitet, kog ne možemo da se oslobodimo, leži u činjenici da mi brzo poletimo. U tom naletu, a to je prirodno za mlade, možda ponekad nešto precjenjujemo, a drugog potcjenjujemo, što nije dobro. Nadam se da Milatović neće imitirati Mila Đukanovića i da će maksimalno sarađivati sa Vladom, što je on već nekim izjavama poslije toga i pokazao“, naveo je Krivokapić.

Upitan kako vidi dosadašnju politiku Andrije Mandića na čelu crnogorske Skupštine, Krivokapić je kazao da se nada da će Mandić stavovima i načinom ponašanja biti potpuno suprotan onome što je bilo za vrijeme 42. Vlade i da će dati podršku da se reformski procesi završe blagovremeno.

„Bez zajedničkog rada parlamenta i 44. Vlade nema nam budućnosti, treba da se donose najkvalitetniji zakoni i pripremi skup reformskih zakona“, dodao je Krivokapić.

Upitan šta je bio glavni razlog za izglasavanje nepovjerenja njegovoj Vladi, Krivokapić je rekao da je postojalo nekoliko elemenata.

„Evropa sad 1 nije bio jedini program, već jedan od četiri koje smo zacrtali, jer smo odlučili da je važnije za Crnu Goru da imamo dobre i kvalitetne programe nego da imamo političku priču“, kazao je on.

Krivokapić je dodao da programom Evropa sad 1 nijesu željeli da pobijede neke političare, i da su to oni pogrešno shvatili.

„Mislim da je jedan od značajnih elemenata ta politčka priča, koja nije samo kod nas bila aktuelna nego i u određenim međunarodnim krugovima“, rekao je Krivokapić.

Kako je kazao, prema svim pravilima dosadašnje prakse, ekspertska vlada ne može dugo da traje.

„Treći razlog leži u činjenici da pravoslavna crkva u Crnoj Gori nije adekvatno podržala i na pravi način zaštitila istinu i preciznost dešavanja vezanih za Temeljni ugovor i ustoljičenje mitropolita“, naveo je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, ustoličenje mitropolita bilo je okidač za rušenje 42. Vlade.

To su, kako je rekao, tri ključna elemanta. „Da je Amfilohije bio živ ne bi dozvolio da Beograd diktira određana ponašanja, pogotovo u crkvi Crne Gore“, kazao je Krivokapić.

On je, na pitanje da li je bilo predloga da se mitropolit i patrijarh preruše u medicinsko osoblje, odgovorio da niko pred njim nikada to nije rekao.

Krivokapić je kazao da je mitropolit ustoličen zahvaljujući angažovanju i umijeću malog broja policijskih službenika, koji su znanjem i iskustvom doprinijeli da taj događaj prođe onako kako su svi željeli, a to je bez bilo kakvih posljedica.

Krivokapić je rekao da je bivši premijer Dritan Abazović suštinski bio protiv ustoličenja mitropoilta, iako je formalno bio za to.

„Dva čovjeka, koji su bukvalno njegovi ljudi – Zoran Brđanin i bivši ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović, nemaju rezervni plan, čekaju da prođe vrijeme i da se desi karambol neviđenih razmjera“, kazao je Krivokapić.

Osvnovni zadatak svih, kako je rekao, bio je da odgovorno djeluju. „I kada ste vidjeli nedostatke, te nedostake morate ste da eliminišete“, naveo je Krivokapić.

On je kazao da je zbog toga i saznanja koja je imao tražio smjenu Brđanina.

Krivokapić je rekao da Abazoviću do posljednjeg trenutka nijesu smetale navodne veze Brđanina sa odbjeglim policajcem Ljubom Milovićem. „To mu nije smetalo do zadnje ure. Iako je imao sve moguće informacije, on je čuvao Brđanina“, naveo je Krivokapić.

Krivokapić je demantovao navode u vezi sa njegovim imenovanjem za ambasadora Crne Gore u nekoj državi.

„Ne pomišljam da preuzmem poziciju nekom mladom, kompetentnom, stručnom, diplomatski sposobnom, bilo gdje. Dolazi vrijeme mladih, koji treba da nose diplomatiju Crne Gore“, dodao je Krivokapić.

