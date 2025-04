Krivične prijave zbog nelegalne gradnje na državnom zemljištu

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivične prijave protiv 11 osoba osumnjičenih da su, bez saglasnosti i odobrenja Vlade, na državnom zemljištu u Danilovgradu započele i izgradile stambene objekte, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da se te osobe terete da su izvršile krivična djela protivpravno zauzimanje zemljišta i skidanje i povreda službenog pečata i znaka.

Iz policije su rekli da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga prijave podnijeli u saradnji sa Urbanističko-građevinskim inspektorima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici.

Kako su naveli, prijave su podnijete protiv N.F. (37), N.F. (37), O.M. (25), V.V. (63), M.B. (51), D.F. (44), M.M. (35), J.S. (27), M.J. (37), D.V. (35) i N.D. (31).

Iz policije su kazali da se osnovano sumnja da su te osobe u periodu od prošle do ove godine, u mjestima Grbe i Novo Selo u Danilovgradu, bez saglasnosti i odobrenja Vlade na državnom zemljištu započele i izgradile stambene objekte.

Oni su rekli da su njihovi službenici nadležnom ODT-u u Podgorici podnijeli i jednu krivičnu prijavu protiv kompanije E.M.- T i četiri osobe – T.P. (71), V.M. ( 53), M.P. (69) i P.P. (54), zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju.

“Prijavljena lica su postupajući za račun kompanije, i to T.P. u svojstvu osnivača i izvršne direktorice kontinuirano 2018, i u svojstvu osnivača 2019, 2020, 2021 i 2022, kao i V.M. u svojstvu izvršne direktorice kontinuirano 2019, 2020, 2021 i 2022, a M.P. i P.P. u svojstvu stvarnih vlasnika, po osnovu netačno iskazanog stvarno ostvarenog oporezivog prometa i neobračunavanja poreza na lična primanja, utajili porez u ukupnom iznosu od 151,98 hiljada EUR”, kaže se u saopštenju.

