Krivične prijave protiv dvije osobe zbog droge

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija podnijela je krivičnu prijavu protiv A.M. (44) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije, prilikom kontrole A.M., pronašli po jedno manje pakovanje sa sadržajem za koji se sumnja da je kokain i heroin, kao i manje pakovanje sa sadržajem za koji se sumnja da je marihuana.

“O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem je nalogu od A.M. oduzet mobilni telefon radi vještačenja i protiv njega podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, navodi se u saopštenju policije.

Kako se dodaje, policijski službenici su krivičnu prijavu podnijeli i protiv L.M. (23).

Navodi se da su službenici, kontrolom dvije osobe, kod L.M.(23) pronašli pakovanje sa sadržajem za koji se sumnja da je marihuana.

“Protiv njega je policija podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga”, kaže se u saopštenju policije.

Kako se dodaje, sumnja se da je L.M. omogućio N.B. koji se nalazio sa njim u automobilu, uživanje marihuane.

