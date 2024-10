Krivične prijave protiv četiri osobe zbog falsifikovanja diploma

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu krivične prijave protiv četiri osobe osumnjičene za falsifikovanje doploma, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici podgoričke Stanice kriminalističke policije za suzbijanje ekonomskog kriminaliteta, podnijeli krivične prijave protiv D.Ć. (54), Z.K. (44), V.Đ. (57) i V.B.D. (60).

„Oni su, kako se sumnja, počinili krivična djela koje im se stavlju na teret na način što su prilikom zaposlenja priložili kao prave lažne isprave – diplome o stečenom stepenu stručne spreme“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS