Krivična prijava zbog širenje panike i nereda

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica podnijeli su izvještaj kao dopunu krivične prijave protiv P.M. (46) zbog krivičnog djela izazivanje panike i nereda, saopštili su iz Uprave policije.

Oni su rekli da je podgorička policija danas državnom tužiocu podnijela izvještaj o dopuni krivične prijave protiv P.M.

„On se sumnjiči da je 13. maja telefonskim putem kontaktirao: Aerodrome Crne Gore, Zeljezničku stanicu Crne Gore, Klinički Centar Crne Gore (KCCG) i hotel Hilton, kojom prilikom je saoštavao da će oteti avion i da su na određenim lokacijama u Crnoj Gori postavljene eksplozivne naprave koje će biti aktivirane“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, P.M. je i 26. juna u više navrata putem mejla slao tekstualne i glasovne poruke na adrese KCCG i hotela Hilton, u kojima je navodio da su na određenim lokacijama u Crnoj Gori postavljene eksplozivne naprave koje će biti aktivirane.

Iz policije su podsjetili da je P.M. uhapšen 7. novembra na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, a po potrazi raspisanoj od strane Odjeljenja bezbjednosti Bar.

„Barska policija je protiv njega podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio sedam krivičnih djela izazivanje panike i nereda i jedno krivično djelo izazivanje opšte opasnosti“, navodi se u saopštenju.

P.M. se, kako su rekli iz policije, nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

