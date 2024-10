Krivična prijava zbog nestanka izvoda iz biračkog spiska

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Izborne komisije Glavnog Grada (IKGG) Vladimir Filipović podnio je krivičnu prijavu protiv predsjednika biračkog odbora u Doljanima Petra Globarevića zbog nestanka izvoda iz biračkog spiska.

Filipović je agenciji MINA kazao da postoji osnovana sumnja da je izvod iz biračkog spiska sa biračkog mjesta 27 – Osnovna škola Dragiša Ivanović otuđen, kao i da je u ime IKGG podnio prijavu protiv Globarevića kao odgovornog za izborni materijal.

„Izborni materijal nije vraćen predsjedniku koji preuzima izborni materijal prije održavanja izbora. Postoji osnovana sumnja da je neko otuđio taj izvod iz biračkog spiska“, rekao je Filipović.

Prema njegovim riječima, na tom spisku uspisana su 953 birača.

Globarević je kazao da se nada da će nadležno tužilaštvo hitno reagovati po tom pitanju i dodao da će oni postupati po eventualnim prigovorima.

Kako je istakao, zapisnik na tom biračkom mjestu uredno je vođen i potpisan od strane cijelog biračkog odbora.

„Zakon ne prepoznaje nedostajanje izvoda iz biračkog spiska kao činjenicu zbog koje se mogu ponoviti izbori na tom biračkom mjestu“, zaključio je Filipović.

