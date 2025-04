Krivična prijava zbog krađe

Podgorica, (MINA) – Službenici pljevaljske policije podnijeli su krivičnu prijavu A.J. (23), osumnjičenog za krađu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici rasvijetili krađu koja je počinjena u jednoj prodavnici u Pljevljima i da su novac koji je ukraden vratili vlasniku prodavnice.

Iz Uprave policije su rekli da je osumnjičeni za krađu, A.J., operativno interesantna osoba.

“On je, kako se sumnja, ušao u prodavnicu i, iskoristivši nepažnju zaposlenih, iz novčanika koji se nalazio iza pulta otuđio 250 EUR pazara”, navodi se u saopštenju policije.

Oni su rekli da je protiv A.J., nakon saslušanja, državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima podnijet poseban izvještaj, kao dopuna krivične prijave prethodno podnijete po nepoznatom izvršiocu.

“A.J. je višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta i zloupotrebe opojnih droga”, kaže se u saopštenju.

