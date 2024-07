Krivična prijava zbog eksploatacije riječnog nanosa

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici Stanice policije Gusinje podnijeli su krivičnu prijavu protiv N.K. (49), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena eksploatacija i oštećenje pri eksploataciji riječnog nanosa, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici, u saradnji sa republičkim inspektorom za vode, tokom obilaska korita rijeka Grnčar, Vruja i Ljuča u Gusinju, u koritu Ljuče, u mjestu Koljenovići, zatekli utovarivač i metalnu mrežu za prosijavanje pjeskovitog materijala.

„Policijski službenici Stanice policije Gusinje došli su do saznanja da je pomenuta radna mašina i mreža u vlasništvu N.K.“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu po čijem nalogu je protiv N.K. podnijeta krivična prijava, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena eksploatacija i oštećenje pri eksploataciji riječnog nanosa.

Iz policije su kazali da su, u okviru planskih alktivnosti na suzbijanju nelegalne eksploatacije šljunka, došli i do saznanja da se u Bijelom Polju, u mjestu Sutivan, na lokaciji Potkrajci, vrši nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska.

„Izlaskom na lice mjesta zatečene su mašine koje iz korita rijeke Lim vrše eksploataciju, kao i lagerisani šljunak na platou koji je u sastavu jednog privrednog društva“, navodi se u saopštenju i dodaje da je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijom Polju.

Kako su kazali, policija je, po nalogu tužioca, obezbjeđivala lice mjesta do dolaska inspektora za vodoprivredu koji je sačinio zapisnik o izvršenoj kontroli.

„Od dvije osobe su prikupljena obavještenja na zapisnik, te je povratno sa spisima predmeta upoznat postupajući tužilac koji će se naknadno izjasniti o eventualnoj kvalifikaciji krivičnog djela“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policije je saopšteno da su kontrolisali i mjesto Srđevac u Bijelom Polju, zbog saznanja da se tamo vrši eksploatacija šljunka iz Lima.

„Kontrolom su policijski službenici na lageru zatekli eksploatisani materijal – šjunak u količini oko 300 m3, kao i teretno motorno vozilo koje prevozi šljunak preko rijeke Lim skladišti ga na pomenuti lager za eksploataciju“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, policijski službenici su sa inspektorom za vode obišli lager, a postupanje u odnosu na taj događaj je u toku.

„Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim aktivnostima – redovnim obilascima korita rijeka na teritoriji nadležnosti tog Centra, u cilju sprečavanja nelegalne eksploatacije šljunka i očuvanja životne sredine“, zaključuje se u saopštenju.

