Krivična prijava protiv Nikšićanina zbog izazivanja nezgode u kojoj je povrijeđen pješak

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv Nikšićanina S.B. (50), zbog sumnje da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja, u sticaju sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog saobraćaja.

Iz Uprave policije je saopšteno da je nikšićka policija rasvijetlila događaj iz oktobra i identifikovala S.B. koji je kombijem izazvao saobraćajnu nezgodu.

U toj nezgodi je, kako su pojasnili, pješak teško povrijeđen, dok je osumnjičeni S.B. napustio lice mjesta.

“Po nalogu nadležnog tužioca protiv njega je podnijeta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja u sticaju sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog saobraćaja”, kaže se u saopštenju policije.

