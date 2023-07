Krivična prijava protiv Kovačevića zbog povrede ugleda Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Protiv predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića biće podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je, prilikom intoniranja himne na svečanosti u tom gradu, povrijedio ugled Crne Gore, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici nikšićkog Odjeljenja bezbjednosti, u odnosu na video zapis koji je nastao prilikom prisustva Kovačevića svečanosti obilježavanja 13 godina rada Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, upoznali nadležnog tužioca.

Iz policije su rekli da se nakon ocjene spisa predmeta postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću izjasnio da se u radnjama Kovačevića stiču elementi krivičnog djela povreda ugleda Crne Gore,

„Protiv njega će biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo“, kaže se u saopštenju.

