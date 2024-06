Krivična prijava protiv Kotoranke zbog nelegalnog oružja

Podgorica, (MINA) – Službenici kotorske policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv R.M. iz tog grada, zbog sumnje da je počinila krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici, postupajući po prijavi da je na pomoćnom objektu porodične kuće u mjestu Dobrota izbio požar, došli do operativnih saznanja da se u kući koja pripada R.M. nalazi vatreno oružje u ilegalnom posjedu.

“R.M. je policiji predala pištolj, marke Luger, sa sedam komada pripadajuće municije kalibra devet milimetara”, kaže se u saopštenju policije.

Kako se dodaje, policija je, u prostoriji pomoćnog objekta na kom je izbio požar pronašla i pušku nepoznate marke, sa djelimično vidljivim serijskim brojem.

“O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da se protiv R.M. podnese krivična prijava zbog sumnje da je počinila krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija”, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je pronađeno oružje oduzeto i da će biti upućeno na trasološko i balističko vještačenje.

