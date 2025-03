Krivična prijava protiv dva maloljetnika zbog razbojništva

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv dva maloljetnika iz Podgorice, zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici rasvijetlili razbojništvo na štetu jedne osobe iz Podgorice.

„Policijski službenici su, postupajući po prijavi, nakon sprovedene kriminalističke obrade i preduzetih operativnih mjera i radnji identifikovali i pronašli dvije maloljetne osobe iz Podgorice, starosti 16 i 17 godina, za koje se sumnja da su izvršile to krivično djelo“, kaže se u saopštenju.

Sumnja se da su oni, 8. marta ove godine, tokom boravka u jednom kazinu prišli oštećenom i tražili da im preda novac.

„To je oštećeni odbio, nakon čega su mu zadali više udaraca u predjelu glave i tijela i od njega ukrali 190 EUR. Osumnjičeni su se potom udaljili sa lica mjesta“, rekli su iz policije.

Oni su kazali da su oštećenom konstatovane lake tjelesne povrede.

„O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem je nalogu protiv ovih maloljetnika podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo“, navodi se u saopštenju.

