Krapović: Vlada reagovala adekvatno u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Vlada je reagovala adekvatno u slučaju vremenskih nepogoda u Šavniku, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je u utorak Vladu da hitno reaguje i pomogne opštini Šavnik u saniranju posljedica vremenskih nepogoda.

Krapović je rekao da je Ministarstvo odbrane sastavni dio Vlade i da je Vlada reagovala.

„Odluku o angažovanju jedinica Vojske Crne Gore (VCG) potpisuje ministar odbrane, a VCG nije samostalna institucija, već je sastavni dio Ministarstva odbrane“, naveo je Krapović.

On je kazao da je kao ministar odbrane, poštujući načela subordinacije, a u okviru svojih nadležnosti, dao naredbu, u skladu sa potrebama Opštine Šavnik, da VCG izvrši zadatke koji su propisani III Misijom Vojske.

„Javnosti radi, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova i u koordinaciji unutar Vlade, donio sam odluku o upućivanju pripadnika VCG u Opštinu Šavnik, sa ciljem pomoći opštini i lokalnom stanovništvu u saniranju posljedica u mjestu Komarnica“, kazao je Krapović.

On je dodao da su toj odluci prethodile konsultacije unutar Vlade, a zatim i zajedničko izviđanje terena pripadnika ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova i VCG, sa ciljem sagledavanja potreba i vrste angažovanja.

„U okviru sedmodnevne akcije inženjerci Bataljona za podršku izradili su dvije obaloutvrde u dužini od 200 metara, čime je znatno povećana stabilnost obala rijeke i smanjen rizik od budućih poplava“, naveo je Krapović.

On je kazao i da je izgrađeno i 60 metara puta koji je bio uništen tokom poplava, kao i postavljene vodopropusne betonske cijevi koje će omogućiti efikasnije kanalisanje vode, čime će se smanjiti pritisak na okolne površine i spriječiti buduća oštećenja.

„Još jednom da budem jasan, Vlada je reagovala adekvatno“, poručio je Krapović.

