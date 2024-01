Krapović stavove o malignom uticaju Srbije da objasni NATO-u i EU

Podgorica, (MINA) – Ministra odbrane Dragan Krapović trebalo bi da stavove o negativnom uticaju Srbije u Crnoj Gori argumentovano brani na narednim NATO sastancima i susretima sa zvaničnicima Evropske unije (EU), poručio je međunarodni sekretar Socijaldemokrata Miloš Đuričković.

“Važno je da im jasno objasni da su dosadašnji pogledi EU i NATO na uticaj Srbije u Crnoj Gori, bili netačni tokom svih ovih godina”, naveo je Đuričković u saopštenju.

On je kazao da manipulacija građanima i međunarodnom zajednicom iz poslaničkih i partijskih klupa može proći, ali da je sa pozicije ministra suočavanje s tim izazovom zahtjevnije i nosi ozbiljne posljedice.

“Koliko god se zaklinjali na vjernost i posvećenost evropskoj ideji, ovih dana isplivavaju antievropski stavovi i potezi parlamentarne većine i članova Vlade”, naveo je Đuričković.

On je dodao da su stavovi Krapovića samo potvrda da je i 44. Vlada daleko od evropskih vrijednosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS