Krapović: Skraćivanje mandata SO Budva jedini put ka izlasku iz haosa

Podgorica, (MINA) – Odluka o skraćivanju mandata Skupštini opštini (SO) Budva jedini je put ka izlasku iz stanja haosa i anarhije i konačne stabilizacije grada, rekao je potpredsjednik Demokrata Dragan Krapović.

Odluka o skraćenju mandata SO Budva usvojena je danas na sjednici lokalnog parlamenta.

Krapović je pozdravio odluku SO Budva, da se nakon mučnog perioda tokom kojeg su najveću štetu trpjeli građani Budve, skrati mandat i ide na prijevremene izbore.

„Bilansi vršenja apsolutne vlasti tokom ovog mandata su tragični sa nemjerljivom štetom našem gradu i izgubljenim brojnim šansama i rezultatima“, ocijenio je Krapović.

Prema njegovim riječima, pored ekonomskog, stvoren je i politički haos koji je i najbolji pokazatelj da apsolutna vlast i apsolutno kvari.

On je dodao da je posljedica takve vladavine najbolje ilustrovana kroz odnose unutar, odavno već bivše većine, koji su političku scenu pretvorili u tragikomediju.

„Stoga je današnja odluka o skraćenju mandata jedini put ka izlasku iz stanja haosa i anarhije i konačne stabilizacije koja je Budvi, više nego ikada, najpotrebnija“, smatra Krapović.

On je naveo da je i kao ministar odbrane, kako na sjednicama Vlade, tako i u Skupštini, pokušavao da ukaže na neodrživost postojeće većine i što hitniju neophodnost održavanja novih izbora.

Krapović je, kako je saopšteno iz Demokrata, kazao da su Budvi potrebni novi ljudi, s jasnom vizijom i strategijom koji će joj vratiti stari sjaj i koji će je ponovo pozicionirati kao najpoželjniju turističku destinaciju.

„Iskustvo predsjednika Opštine koga su zatekli milionski dugovi i haos a koji je uspio da, sa sjajnim timom ljudi, vrati Budvu stazama razvoja, staviću na raspolaganje upravo novim ljudima ne želeći da se ponovo kandidujem na predstojećim izborima“, dodao je Krapović.

On je kazao da je uvjeren da slijede veliki rezultati i pobjede koje su Budvi tako dugo nedostajale.

„Da ponovo budemo ekonomski pokretač, primjer dobrog upravljanja i najbolji servis našim građanima“, zaključio je Krapović.

