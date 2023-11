Krapović: Posvetićemo se zadržavanju kvalitetnih kadrova u VCG

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane (MOD) i 44. Vlada, zadržaće kvalitetne kadrove u Vazduhoplovstvu i ostalim segmentima Vojske Crne Gore (VCG), rekao je resorni ministar Dragan Krapović.

Kako je saopšteno iz MOD, Krapović je, sa načelnikom Generalštaba VCG Zoranom Lazarevićem posjetio Vazduhoplovstvo Vojske.

On je na Vojnom aerodromu „Knjaz Danilo“ u Golubovcima obišao Vazduhoplovni operativni centar i helikoptersku eskadrilu.

Kako se navodi u saopštenju, komandant Vazduhoplovstva Bojan Popadić održao je za Krapovića i Lazarevića prezentaciju u kojoj je obuhvatio istorijat, namjene, organizacijsko-formacijsku strukturu, zadatke, kao i planove razvoja Vazduhoplovstva VCG.

Krapović je kazao da ga je posjeta uvjerila u visok stepen profesionalizma pripadnika Vazduhoplovstva VCG, bez obzira na probleme i izazove koji uvijek postoje.

„Uvjerio sam se u ono što je rađeno u godinama za nama, posebno kada je riječ o trećoj misiji Vojske, odnosno, pomoći drugim institucijama, kada su u pitanju velike nepogode, požari, ili traganje i spašavanje“, kazao je Krapović, ističući zavidne nivoe svih kapaciteta.

On je u prvi plan stavio trud i napore da se zadrže kvalitetni kadrovi.

„Naravno, to u današnje vrijeme nije nimalo lak izazov, ali ćemo se mi, ispred Ministarstva odbrane, kao i 44. Vlade Crne Gore posvetiti prije svega tom problemu, ne samo u segmentu Vazduhoplovstva, nego i u svim ostalim segmentima Vojske“, kazao je Krapović.

On je istakao da će pažnja, prije svega, biti usmjerena na unaprjeđenje uslova života i rada pripadnika VCG, uključujući i pripadnike Vazduhoplovstva ali, i uslovima usavršavanja, obuke i prenošenja iskustava stečenih i u drugim centrima obuke i na vojnim akademijama.

Krapović je kazao da će trud biti usmjeren na maksimalno unaprjeđenje kapaciteta Vazduhoplovstva VCG, kako bi se uvažili dosadašnji napori pripadnika te jedinice.

„Od mene kao novog ministra, imate sve pohvale i podršku, da se i dalje nastavi u ovom pravcu, a na nama je da obezbijedimo sve neophodne uslove kako bi pripadnici Vazduhoplovstva imali pravu podršku da nastave ovim putem“, zaključio je Krapović.

