Krapović naredna dva dana na sastanku NAC-a

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Dragan Krapović učestvovaće na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta (NAC), koji će naredna dva dana biti održan u Briselu.

Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da će ministri odbrane zemalja NATO članica analizirati dosadašnji stepen realizacije zadataka čiji je cilj, prije svega, unaprjeđenje cjelokupnog sistema kolektivne odbrane.

„Biće usaglašena i ključna dokumenta koja će biti usvojena na predstojećem Samitu u Vašingtonu, a po kojima će se usmjeravati dalji rad Alijanse“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da će tokom sastanka fokus biti na bezbjednosnoj situaciji u Ukrajini.

„Pa će NATO ministri odbrane razmotriti buduće modalitete pomoći toj zemlji u njenim nastojanjima da odbrani svoju teritoriju“, kaže se u saopštenju.

