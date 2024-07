Krapović: Crna Gora ostaje kredibilna NATO članica bez obzira na rekonstrukciju vlade

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje kredibilna članica NATO bez obzira na rekonstrukciju vlade, rekao je ministar odbrane Dragan Krapović.

Krapović je, odgovarajući na pitanje Glasa Amerike, da li bi učešće proruskih partija uticalo na poziciju Crne Gore kao kredibilne članice Alijanse, kazao da je u koalicionom sporazumu, koji je potpisan, do detalja svaki spoljnopolitički prioritet naglašen.

“Što se tiče članstva u NATO-u, moram da kažem da nijesam detektovao nikakve probleme što se tiče ove većine za ovih osam, devet mjeseci”, rekao je Krapović.

On je kazao da rekonstrukcija, u konačnom, zavisi shodno sporazumu i od predsjednika Vlade, Milojka Spajića.

“On je taj koji će donijeti odluku o rekonstrukciji. Kada će ona biti, u kojem obimu i naravno mora biti u skladu sa sporazumom”, rekao je Krapović, prenosi Glas Amerike.

On je kazao da, što se tiče Demokratske Crne Gore, oni će podržati ono što Spajić predloži ali u skladu sa sporazumom.

“Van sporazuma za sada ne možemo ići. Očekujem da u neko dogledno vrijeme Spajić izađe sa svojim prijedlozima i vjerujem da ćemo tada veoma jasno zauzeti stavove”, dodao je Krapović.

On je rekao da, što se tiče dalje budućnosti Crne Gore i njenog članstva u NATO alijansi i evropskih aspiracija, vjeruje da tu neće biti nikakvih problema.

“Poučen iskustvom ovih osam mjeseci, može da bude različitih manifestacija, različitih politika, i sama većina je vrlo heterogena, ali kao što vidite rezultati jesu tu. To potvrđuje i naše prisustvo na samitu i sve ono što je urađeno kada se radi o evropskim integracijama u proteklom periodu”, kazao je Krapović.

Krapović, koji u okviru crnogorske delegacije učestvuje na samitu NATO-a u Vašingtonu, rekao je da Ukrajina neće ostati sama u borbi za svoja prava i očuvanje teritorijalnog integriteta i političkog jedinstva.

On je rekao da će na samitu biti usvojen paket podrške Ukrajini.

“Riječ je o jednom snažnom paketu koji će omogućiti Ukrajini da se brani od agresije sa mnogo boljim sposobnostima nego što su to do sada radili”, dodao je Krapović.

On je rekao da je Crna Gora jednodušno, kao i sve članice NATO-a, EU i veći dio svijeta, osudila agresiju Rusije na Ukrajinu i cijelo vrijeme upućuje političku, humanitarnu, vojnu i finansijsku podršku Ukrajini.

Krapović je naveo da je do sada upućeno devet paketa podrške, kroz razne vrste fondova, uključujući i novčanu podršku.

“Najnovija donacija koja će biti realizovana u narednom periodu i mislim da će biti objavljena na samitu je u saradnji sa partnerima iz Slovenije i Sjeverne Makedonije, vezano za protivvazdušnu pomoć koja je prijeko potrebna Ukrajini u ovom trenutku”, rekao je Krapović.

On je kazao da Crna Gora podržava članstvo Ukrajine u NATO-u, ukoliko je to želja Ukrajine.

