Kovač izvršio direktan uticaj na samostalnost tužilaštva

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Marko Kovač je, predlogom za smjenu rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Lepe Medenice, grubo zloupotrijebio položaj i izvršio direktan uticaj na samostalnost državnog tužilaštva, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije su kazali da je Kovač, predlogom koji je upućen Tužilačkom savjetu, pokazao i nepoznavanje zakona.

Kako su naveli iz DPS-a, ministar pravde može da predloži razrješenje u skladu sa članom 126 Zakona o državnom tužilaštvu, ako je završen disciplinski postupak kojim je utvrđena odgovornost rukovodioca državnog tužilaštva za najteži disciplinski prekršaj.

“Kako nikakav disciplinski postupak nije ni započet, a kamoli okončan, slijedi da Kovač zloupotrebljava svoj položaj i izigrava Abazovićevu “ruku pravde“”, kaže se u saopštenju DPS-a.

Prema njihovim riječima, ako će se rukovodioci državnog tužilaštva na takav nakaradan način smjenjivati, onda oni ne treba ni da postoje, već sva ovlašćenja treba da preuzme odlazeći ministar pravde.

“A podrazumijeva se da svoje odluke objavljuje na Fejsbuku URA-e, kao najviše državne instance u svakom pogledu”, dodaje se u saopštenju DPS-a.

