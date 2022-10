Kovač: Glavni grad da se vrati u okvire zakona

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Marko Kovač pozvao je Glavni grad da se vrati u okvire zakona i postupi u skladu sa presudom Upravnog suda.

Upravni sud poništio je odluku Skupštine Glavnog grada kojom je, početkom jula, za gradonačelnika Podgorice izabran Ivan Vuković.

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Đorđe Suhih zakazao za sjutra sjednicu lokalnog parlamenta, na čijem će dnevnom redu biti izbor gradonačelnika Podgorice.

Kovač je rekao da je saopštenje Glavnog grada povodom presude Upravnog suda, kao i najava sjutrašnje sjednice na kojoj bi se birao novi gradonačelnik, čin nepimjerenog i neprihvatljivog uticaja na rad sudstva i istovremeno nepoštovanje odluke Upravnog suda.

“Pozivamo Glavni grad da se vrati u okvire zakona i postupi u skladu sa presudom Upravnog suda”, poručio je Kovač, objavljeno je na Tviteru/Twitter/ Ministarstva pravde.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS