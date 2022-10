Kovač: Brojni primjeri kompromitacije sudijske profesije

Podgorica, (MINA) – Sudijska profesija kompromitovana je od pojedinaca koji su pokrivali najviše pravosudne funkcije, čime je dovedeno u pitanje ostvarivanje pravde za sve građane Crne Gore, saopštio je ministar pravde Marko Kovač.

On je nosiocima sudijske funkcije i svim zaposlenima u sudstvu čestitao 29. oktobar – Dana crnogorskog sudstva.

“Koristim priliku da vam čestitam Dan crnogorskog sudstva i pružim punu podršku u težnji da, u što skorijoj budućnosti, opravdate svoju ulogu u društvu na način koji je dostojan našeg pravnog nasljeđa i tradicionalne crnogorske etike”, naveo je Kovač na Tviteru.

Uloga sudstva u svakoj demokratskoj državi je, prema njegovim riječima, da obezbijedi pravilnu primjenu zakona na nepristrasan, pravičan i efikasan način, uz poštovanje univerzalnih vrijednosti demokratskih društava utemeljenih na vladavini prava.

Kovač je istakao da sudija mora biti oličenje pravednosti, moralne čistote i hrabrosti jer je u funkciji koju obnaša u društvu sadržan najuzvišeniji ideal pravde kao neprikosnoveno civilizacijsko dostignuće.

“Svjedoci smo brojnih primjera kompromitacije sudijske profesije, nažalost od pojedinaca koji su pokrivali najviše pravosudne funkcije, čime je dovedeno u pitanje ostvarivanje pravde za sve građane Crne Gore”, kazao je Kovač.

Kako je naveo, od sudija se traži i očekuje kvalitet više, kao i značajan iskorak u profesionalnom i etičkom smislu, koji će svim građanima Crne Gore u skoroj budućnosti vratiti poljuljano povjerenje u pravosudni sistem.

“Vaša uloga u reformskim procesima u oblasti temeljnih prava, vladavine zakona, pravne države je nemjerljiva i očekuje vas izuzetno naporan i težak put do postizanja svega onog što sudstvo, kao institucija najveće vrijednosti, predstavlja u svakom demokratskom društvu”, rekao je Kovač.

On je poručio sudijama da na tom putu nijesu sami.

“Dostignuće ideala pravde je obaveza svih nas koji smo odgovorni pred građanima Crne Gore posebno sada, kada se nalazimo pred velikim izazovima koje nameću dešavanja u društvu. Uz tu poruku, želim vam mnogo uspjeha u radu koji je pred vama”, poručio je Kovač.

