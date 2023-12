Kosović: Medijska pismenost ključna u borbi protiv dezinformacija

Podgorica, (MINA) – Medijska pismenost je ključna u borbi protiv dezinformacija i lažnih vijesti, a da bi borba bila lakša i jednostavnija država treba da podrži snažne i nezavisne medije, ocijenio je novinar i direktor online razvoja u Vijestima Srdan Kosović.

Kosović je saglasan da je u borbi protiv dezinformacija, neohodna zajednička akcija države, medija i civilnog sektora, dok je uvođenje medijske pismenosti prvi korak.

“Bez medijske pismenosti će sve biti izlišno. Prije cenzure i raznih operacija, poput raskrinkavanja dezinformacija, ključnu ulogu u orijentaciji građana imaju snažni, nezavisni mediji”, kazao je Kosović u intervjuu agenciji MINA.

On smatra da će, ako se nezavisnim medijima omogući da imaju najbolje uslove za rad, onda i borba sa dezinformacijama biti lakša i jednostavnija.

Kosović je ocijenio da je rješenje unaprjeđivanje medijske pismenosti i ulaganje i podrška medijima koji dobro rade posao, “odnosno da se oni ne opstruiraju, što je naročito u Crnoj Gori slučaj”.

On je rekao da je medijsku pismenost potrebno uvesti u obrazovanje, ukazujući i na značaj rada medija u skladu sa standardima.

“Najbolja stvar za medijsku pismenost koju mediji mogu da urade, je da budu najbolji što mogu. Standardi su brana za svaku samovolju. Ako se poštuju najviši mogući standardi, onda je to sam po sebi veliki doprinos medijskoj pismenosti”, objasnio je Kosović.

On smatra da Crna Gora nije imuna na globalne tokove, ali da je u odnosu na region u boljoj situaciji.

“Crna Gora nije zaobiđena, radi se o globalnom fenomenu koji nije od juče. Kada se posmatra regionalni kontekst, mi smo u boljoj situaciji od većine država u regionu”, kazao je Kosović.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori nema štampanih tabloida, ali se mnogi online mediji mogu svrstati u tu kategoriju jer se bave temama klasičnih tabloida, a ne javnim interesom.

„Kod nas je politika estrada, odnosno glavni biznis i show biznis je upravo politika. Nema prostora da se izazove pažnja javnosti privatnim životom muzičara, glumaca, reditelja. Čitava ta sfera se preliva na političku i imamo klasične političke tabloide”, ocijenio je Kosović.

U toj oblasti se, kako je naveo, pojavljuju i klasične dezinformacije i lažne vijesti, jer je to ono što najviše izaziva pažnju javnosti.

Kosović je objasnio da u Crnoj Gori nijesu najčitaniji tabloidi, već mediji koji imaju istoriju djelovanja, što, kako navodi, predstavlja orjentir za odnos prema medijima koji proizvode lažne vijesti.

Komentarišući tabloide iz regiona i njihov uticaj u Crnoj Gori, Kosović je naglasio da je, osim čitanosti, važan i stepen povjerenja koje mediji imaju.

„Svako istraživanje koje smo imali dostupno pokazuje da tabloidi iz Srbije imaju jako nizak stepen povjerenja u Crnoj Gori. Dakle, kada je u pitanju povjerenje, to su uglavnom tradicionalni crnogorski mediji koji imaju prednost u odnosu na tabloide iz Srbije“, pojasnio je Kosović.

Govoreći o mogućnosti prepoznavanja lažne vijesti i dezinformacije, kao i njihovog odnosa, Kosović je istakao da ih je teško prepoznati.

“Može da se napravi razlika između klasične dezinformacije i onoga što je lažna vijest. Dezinformaciju može da plasira i medij koji nije imao tu namjeru”, kazao je Kosović, pojašnjavajući da nijedan medij nije imun na dezinformacije.

Lažna vijest se, kako je naveo Kosović, od dezinformacije razlikuje po tome što se namjerno plasira, bez elemenata ljudske greške i „najrazornija je po društvo“.

Komentarišući razvoj društvenih mreža, kao i porast populizma i nacionalističkih partija, Kosović je naveo da Crna Gora, u kojoj postoji nizak nivo političke kulture, nije imuna na globalne tokove.

On je ukazao na postojanje sprege između političkih partija i medija, navodeći da nema previše razlike u odnosu na to da li su one populističkog, nacionalističkog ili građanskog tipa, liberalnog ili demokratskog uređenja.

“Vi možete prepoznati u crnogorskom medijskom prostoru niz medija koji su, očigledno i na najprimitivniji način, oruđe određenih političkih partija”, kazao je Kosović.

On je pojasnio da se promovišu informacije koje su razorne po društvo, a dio su dnevno-političkih interesa političkih partija.

Kosović je dodao da je značajno ukinuti i praksu da se iz državnog budžeta finansiraju mediji koji su poznati po govoru mržnje, lažnim informacijama, jer je i to, kako navodi, važna poruka građanima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS