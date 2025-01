Kos: Potrebna stroga pravila pomorske sigurnosti

Podgorica, (MINA) – Usvajanje strogih pravila pomorske sigurnosti potrebno je kako bi se smanjili ekološki rizici i spriječilo brodarstvo koje ne zadovoljava standarde, kazala je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Kos je, kako je saopšteno iz Evropske kuće, posjetila glavni kontrolni centar Sistema za nadzor, informisanje i upravljanje pomorskim saobraćajem (VTMIS) u barskom naselju Dobra Voda.

Ona je istakla da je značajna pomoć EU u unapređenju standarda pomorske sigurnosti i usklađivanju Crne Gore s pravnom tekovinom EU u poglavljima 14 – Saobraćajna politika i 21 – Trans-evropske mreže.

Iz Evropske kuće su kazali da, kao dio dva projekta finansirana iz fondova EU sa ukupnom investicijom od 3,7 miliona EUR, VTMIS ima ključnu ulogu u osiguravanju pomorske sigurnosti duž crnogorske obale Jadrana.

Kos je, nakon prezentacije projekta kojoj je prisustvovao i ministar pomorstva Filip Radulović, pohvalila rezultate.

“I naglasila da je potrebno usvajanje strogih pravila pomorske sigurnosti kako bi se smanjili ekološki rizici i spriječilo brodarstvo koje ne zadovoljava standarde”, kaže se u saopštenju.

Kos je istakla da pomorska sigurnost doprinosi zaštiti Evrope, što je od najveće važnosti za EU i njene članice.

„Modernizovani sistem ne samo da štiti crnogorsko priobalno područje već i usklađuje zemlju s evropskim standardima, pripremajući je za buduće članstvo u Uniji“, kazala je Kos.

Ona je podsjetila na uspješnu implementaciju „Jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora“, još jednog programa finansiranog od EU, čiji je cilj modernizacija pomorskog transporta smanjenjem administrativnog opterećenja za brodarske kompanije koje ulaze i izlaze iz luka, usaglašavanjem pravila o izvještavanju i digitalizacijom prenosa informacija.

Kos je, nakon posjete kontrolnom centru, sa gradonačelnikom Bara Dušanom Raičevićem posjetila humanitarnu organizaciju i javnu kuhinju kojom upravlja nevladina organizacija (NVO) Žene Bara.

Ona je, kako je saopšteno, razgovarala sa ženama koje svakodnevno pripremaju 250 obroka za ugrožene i pohvalila njihov humanitarni rad.

Kos je predstavila nekoliko očekivanih projekata EU koji su usmjereni na pružanje podrške lokalnim organizacijama civilnog društva, što bi moglo dodatno podržati plemenite napore Žena Bara.

Navodi se da je Kos sa Raičević razgovarala o mogućnostima koje proističu iz pregovora s EU, a koje bi mogle pomoći da Bar u potpunosti iskoristi svoj potencijal i donese koristi lokalnim zajednicama.

„Kako proces pristupanja Crne Gore EU dobija na zamahu, opštine poput Bara igraće ključnu ulogu, budući da se preko 70 odsto pravne tekovine EU sprovodi na lokalnom nivou“, rekla je Kos.

Ona je dodala da projekti, poput onih u Starom Baru, pokazuju kako podrška EU unapređuje živote i stvara nove mogućnosti.

Kos se, kako je saopšteno, sastala i sa liderkama u različitim sektorima društva – od politike do civilnog društva, navodeći da je rodna ravnopravnost temeljna vrijednost EU i ključna komponenta procesa pristupanja Crne Gore EU.

Ona je istakla da je potrebno da crnogorske vlasti prioritetno sprovedu reforme koje se tiču ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, osnaživanja žena i socijalne inkluzije.

„Crna Gora mora da radi na uklanjanju razlike u platama među polovima, unapređenju učešća žena u procesima odlučivanja i borbi protiv rodnih stereotipa“, rekla je Kos.

Kako je kazala, to su ključni koraci ne samo za usklađivanje sa EU standardima, već i za izgradnju demokratičnijeg i prosperitetnijeg društva.

Kos je pohvalila uključivanje prevencije rodno zasnovanog nasilja u Reformsku agendu Crne Gore i istakla da je značajno praćenje sprovođenja obavezujućih smjernica Vrhovnog državnog tužioca za postupanje u takvim slučajevima.

Ona je pozdravila planove za unapređenje baze podataka o porodičnom nasilju i uspostavljanje kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja.

Kos je istakla da je uloga civilnog društva značajna u rješavanju društvenih izazova kroz učešće u debatama o politikama, predlaganje inovativnih, održivih i inkluzivnih rješenja, praćenje rezultata reformskih procesa i povezivanje države s lokalnim zajednicama.

