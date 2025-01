Kos: Crna Gora da isporuči rezultate

Podgorica, (MINA) – Oko osnovnih vrijednosti Evropske unije (EU) nema pregovora i Crna Gora mora da isporuči rezultate kako bi završila pregovore do 2026. godine, kazala je evropska komesarka za proširenje, Marta Kos.

Kako je saopšteno iz Vlade, Kos je to kazala na panelu u Davosu na kom je učestvovao i premijer Crne Gore, Milojko Spajić.

“Kada Spajić kaže da oni žele da završe pregovore do 2026. godine, naravno da to podržavamo i da ćemo ih gurati da uspiju na tom putu, ali oni moraju da isporuče rezultate i to se jedino broji, jer oko osnovnih vrijednosti EU, nema pregovora“, poručila je Kos.

Ona je kazala da bi, iz ugla proširenja, ova godina mogla da bude najsupješnija u istoriji EU.

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je proces proširenja EU politički motivisan i da odavno lideri zemalja EU nijesu bili tako pozitivni za prijem novih kandidata.

„Lideri u Savjetu EU pozitivno gledaju na proces proširenja i moram reći da odavno nijesam vidio takav stav u odnosu na prihvatanje novih članova“, kazao je Plenković.

On je dodao da lideri u Crnoj Gori i Ukrajini, sigurno ne bi voljeli da se produži period bez prijema novih članica.

To je, kako se navodi u saopštenju, još jedna jasna poruka da je EU spremna da prihvati kandidate koji ispune uslove iz pregovaračkih poglavlja, te da je ovo istorijska šansa i za Crnu Goru.

Spajić je naglasio da proces proširenja nije proces nadmetanja između kandidata, jer je na kraju uspjeh zasnovan na ostvarenim rezultatima.

„Crna Gora u ovom procesu ne gleda druge, mi želimo samo da budemo bolji nego što smo bili juče. Da se reformišemo, popravimo odnose sa zemljama EU, da dovedemo više turista iz tih država, kako bi i oni svjedočili da je Crna Gora spremna da bude 28. članica“, naglasio je Spajić.

On je istakao da je to dvosmjeran proces, dodajući da svi imaju benefite, i kandidati i zemlje članice. „Naročito jer se pregovori zasnivaju na usvajanju zajedničkih vrijednosti“.

„Želimo da ispunimo zahtjeve zbog nas, jer želimo da budemo bolje društvo u demokratskom smislu, da imamo efikasnije institucije. To želimo da postignemo kroz ovaj proces – da izgradimo sistem“, kazao je Spajić.

Ministar vanjskih poslova Ukrajine, Andrija Sibihe, poručio je da EU mora da raste.

„Bez procesa proširenja, EU projekat ne može da bude zaokružen i potpun“, rekao je Sibihe.

