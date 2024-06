Koprivica: Vlada pokazala reformsko opredjeljenje

Podgorica, (MINA) – Vlada i Ministarstvo pravde su, Predlogom zakona o sprečavanju korupcije i radom na tom aktu, pokazali reformsko opredjeljenje i kapacitet da harmonizuju zakonodavstvo sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU), kazao je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i upravu Momo Koprivica.

On je na sjednici Skupštine, koja i danas raspravlja o IBAR zakonima, rekao da je Predlog zakona o sprečavanju korupcije veoma važan sistemski zakon, ali ne i jedini iz oblasti antikorupcijskog zakonodavstva.

„Reforma antikorupcijskog zakonodavstva je značajna za stvaranje pretpostavki za unapređenje normativnog okvira, a taj normativni okvir, harmonizovan sa pravnom tekovinom EU, donijeće i veći standard, bolji kvalitet života i pravnu sigurnost“, poručio je Koprivica.

On je naveo da se reformom tog zakonodavstva mora pokazati kapacitet da se harmonizuje domaće zakonodavstvo sa pravnom tekovinom EU i preporukama relevantnih međunarodnih institucija, kakva je GREKO.

Cilj je, kako je dodao Koprivica, da se što prije dođe do EU, ispune zahtjevi i osposobi sistem za ono što su izazovi evropskog tržišta i evropskog pravnog i političkog prostora.

„Vlada i Ministarstvo pravde su, predlažući ovaj zakon i radeći na njemu, pokazali reformsko opredjeljenje i kapacitet da harmonizuju zakonodavstvo sa pravnom tekovinom EU, preporukama GREKO, kao i preporukama iz izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori“, kazao je Koprivica.

On je rekao da ni ovaj zakon nije idealan i da tek predstoji ozbiljan rad na njegovoj dodatnoj reformi.

„Ali, postojale su neke urgentne potrebe, koje su nalagale nužnost ovog brzog rješenja“, dodao je Koprivica.

Kako je naveo, jedna od najvažnijih izmjena Zakona odnosi se na proširenje kruga javnih funkcionera.

„Sada su tu uključeni notari, javni izvršitelji, stečajni upravnici, imajući u vidu da raspolažu određenim povjerenim javnim dužnostima“, dodao je Koprivica.

On je kazao da je, takođe, precizirano ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, čime se otklanjaju neki nedostaci u primjeni zakona.

„Pojmovno određenje zviždača i postupak zaštite zviždača je razrađen, unaprijeđen, u skladu sa preporukama Savjeta Evrope. Takođe i izjava o postojanju sukoba interesa, ali je takođe preciznije definisana obaveza podnošenja izvještaja o prihodima i imovini“, naveo je Koprivica.

Sada taj izvještaj, kako je rekao, sadrži i lične podatke osoba povezanih sa javnim funkcionerom, što omogućava lakšu i djelotvorniju, uslovno rečeno, istragu, odnosno ispitivanje okolnosti u vezi sa sticanjem imovne javnih funckionera.

„Takođe je preciznije definisan postupak u kome se odlučuje da li je javni funkcioner povrijedio odredbe zakona, što će izbjeći brojne izgovore i alibije“, kazao je Koprivica.

On je rekao da je definisan novi kanal prijavljivanja nepravilnosti od strane zviždača u obliku javnog prijavljivanja, kao i da je propisana obaveza donošenja plana integriteta.

Redefinisan je, kako je naveo, i način izbora direktora Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) i članova Savjeta ASK-a.

Koprivica je dodao da su propisane provjere integriteta za članove Savjeta ASK i određene norme koje govore o radno-pravnom statusu zaposlenih u Agenciji i finansijskom statusu Agencije.

On je ocijenio da je potreban oporavak te institucije.

Zato, kako je poručio, Skupština ima veoma važnu ulogu, a to je da izabere kvalitetan Savjet ASK-a, ljude sa integritetom koji će nepristrasno i objektivno obavljati posao.

„Ako Savjet ASK-a izaberemo na osnovama integriteta, profesionalizma, nepristrasnosti, onda će ta institucija da se oporavi i ozdravi“, naveo je Koprivica.

Prema njegovim riječima, najvažnije je da dođe do personalnog opravka institucija koje „neće gledati kroz prste ni ovom ni onom, koje neće znati za vaše i naše, nego će uspostaviti jednu mjeru i isti aršin za sve“.

Koprivica je naglasio da je, kada je u pitanju antikorupcija, u ovom momentu najvažniji zadatak izbor nezavisnog, profesionalanog i nepristrasnog Savjeta ASK-a, koji će izabrati novog direktora Agencije.

„Mislim da su nalazi budžetske inspekcije dovoljan osnov za prestanak mandata postojećoj direktorici“, dodao je Koprivica.

