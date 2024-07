Koprivica: Rekonstrukcija izraz etničkih interesnih parcijalizacija, a ne građanske države

Podgorica, (MINA) – Rekonstrukcija Vlade sprovedena je netransparentno, uz nepoštovanje demokratskih pravila i standarda i predstavlja jasan izraz neprincipijelne političke trgovine i partitokratije, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Dragan Koprivica.

On je kazao da na taj način izvršena rekonstrukcija predstavlja izraz etničkih interesnih parcijalizacija, a ne građanske države.

„Rekonstrukcija 44. Vlade Crne Gore sprovedena je netransparentno, uz nepoštovanje demokratskih pravila i standarda, uz zaobilaženje procedura u Skupštini“, kazao je Koprivica.

On je naglasio da je to jedna od vlada sa najvećim brojem članova u Evropi.

„Ovom rekonstrukcijom Crna Gora je stala u red država sa najglomaznijim kabinetom na našem kontinentu, uz na primjer Srbiju i Bjelorusiju“, rekao je Koprivica, navodeći da većina vlada članica Evropske unije ima značajno maniji broj članova.

On je podsjetio na, kako je naveo, hrabre tvrdnje predsjednika Vlade Milojka Spajića u ekspozeu da je “naša vizija Crna Gora kao Švajcarska Balkana i Singapur Evrope”.

„Ako to uporedimo sa brojem članova Vlade, shvatićemo da prva država kojoj stremimo ima gotovo pet puta manje, a druga 40 odsto manje članova kabineta“, rekao je Koprivica.

On je kazao da rekonstruisana Vlada brojem članova podsjeća na Srbiju ili Bjelorusiju, dok politički koncept na kome počiva podsjeća na postdejtonsku Bosnu i Hercegovinu.

„Ovo nije vlada građanske države, već vlada “konstitutivnih” naroda koje ne poznaje Ustav Crne Gore, izraz etničkih interesnih parcelizacija koje ovo društvo vode u suživot, zamjenu za zajednički život“,ocijenio je Koprivica.

Prema njegovim riječima, to je u suštini nova Vlada, proširena političkim subjektima koji su do sada bili dio vladajuće većine, ali i onima koji su do sada bili opozicija.

„Činjenica da poslanici i poslanice Skupštinenijesu do par sati uoči sjednice na kojoj se vrši rekonstrukcija Vlade imali nikakvo formalno obrazloženje niti informaciju o tome predstavlja još jedno, ovoga puta kolosalno obezvređivanje najznačajnije institucije u demokratiji“, ocijenio je Koprivica.

On je dodao da je vlada prvo rekonstruisana po kabinetima i medijima, a tek onda u Skupštini, kako je naveo, samo formalno.

„Skupština nastavlja da bude protočni bojler, protočniji nego ikada do sada“, rekao je Koprivica.

On je podsjetio da se, prema Poslovniku Skupštine Crne Gore, program mandatara i njegov predlog za sastav Vlade mora dostaviti poslanicima najmanje tri dana prije rasprave.

„Rok za dostavljanje predloga za promjene u sastavu Vlade nije definisan poslovnikom“, kazao je Koprivica.

On je dodao da je potpuno jasno da se u slučaju rekonstrukcije ovog obima ne radi samo o personalnim promjenama na ministarskim pozicijama, već o restrukturiranju velikog broja ministarstava i kreiranju novih resora i pozicija.

„Zbog toga je bilo očekivano da premijer ne traži poslovničke nejasnoće i prečice, već da parlamentu dostavi ne samo novi sastav već i program rada novih resora, ukoliko ga uopšte ima“, kazao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, nakon ove rekonstrukcije jasno je da su politički interesi i trgovina pregazili javni interes.

„Ovoliko resora ne mogu izdržati ni mnogo bogatije zemlje, a podjela plijena po dubini se tek očekuje.

Koprivica je kazao da o djelokrugu novih resora ne treba trošiti previše riječi jer je dovoljno konstatovati da su izabrana dva potpredsjednika vlade – jedan za međunarodne odnose, a drugi za evropske i vanjske poslove.

On je kazao da se nada da će ti potpredsjednici u toku rada, u hodu, znati da naprave efikasan dogovor koji od njih će se baviti međunarodnim, a koji vanjskim poslovima.

Koprivica je naglasio i da je smanjen uticaj i ograničena nadležnost možda i najboljih ministara u prethodnoj Vladi.

„Još jednom su zakletve u evropski put, reforme i optimizaciju javne uprave pale pod partijskim interesom, a građanima i međunarodnoj zajednici su ponuđena neubjedljive parole o napretku, pomirenju i inkluzivnosti. Tako to biva u partitokratijama“, ocijenio je Koprivica.

