Koprivica: Prvo o raspodjeli mjesta, a onda o kadrovskim rješenjima

Podgorica, (MINA) – Predstavnici parlamentarne većine od 30. avgusta 2020. godine prvo će dogovoriti metodologiju u pregovorima i šta je predmet političke raspodjele, a nakon toga će se govoriti o kadrovskim rješenjima, kazao je poslanik Demokratske Crne Gore Momo Koprivica.

On je novinarima u Skupštini kazao da je današnji sastanak protekao u korektnoj atmosferi i da je postignula saglasnost oko određenih metodoloških principa.

“Mislim da se jedan politički ciklus okreće ka dosljednom poštovanju izborne volje građana od 30. avgusta”, rekao je Koprivica nakon sastanka.

Koprivica je rekao da će Demokrate i dalje nastaviti sa konstruktivnim pristupom.

On je kazao da su Demokrate na prošlom sastanku prihvatile 100 odsto predloga, a da su njihovi predlozi odbijeni.

“Tražili smo da se prvo utvrdi metodologija u pregovorima i šta je predmet raspodjele i to je prihvaćeno”, rekao je Koprivica.

On je ocijenio da je to jedan ispravan pristup i da su konstatovali šta je sve u paketu za političku raspodjelu.

“To je novo rukovodstvo Skupštine, predsjednik Skupštine, predjsednici odbora, predsjednik Vlade, državni sekretari”, naveo je Koprivica.

On je rekao da su se saglasili da fokus buduće vlade bude na socioekonomskim i institucionalnim temama.

“Dogovoreno je da se radi na principu da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno, i definisan je nastavak pregovora”, naveo je Koprivica.

On je kazao da je organizator sastanka tražio da se na politički sporazum stavi 41 potpis poslanika, ali da je to izostalo.

Koprivica je pozvao novinare da istraže ko nije stavio potpis.

“Mi smo od samog starta insistirali da se resetuju odnosi i da se anuliraju sve političke odluke koje su donijete sa Demokratskom partijom socijalista”, rekao je Koprivica.

On je kazao da je u sporazumu navedeno da se bira novo rukovodstvo Skupštine.

Kako je kazao, sasvim je jasno da se funkcija predsjednika Skupštine neće staviti iznad sporazuma.

Upitan kada će pregovori biti nastavljeni, Koprivica je kazao da su dogovorili intenzivan plan rada.

“Javnost će biti zadovoljna kada izaberemo novo rukovodstvo Skupštine i novu vladu”, rekao je Koprivica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS