Kontrolno saslušanje o dešavanjima u sektoru bezbjednosti 13. aprila

Podgorica, (MINA) – Skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu obaviće 13. aprila kontrolno saslušanje predstavnika Vlade, tužilaštva, policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), povodom dešavanja u sektoru bezbjednosti.

Kako je odlučeno na današnjoj sjednici Odbora, to skupštinsko tijelo će saslušati premijera Dritana Abazovića, ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i načelnika Specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića.

Na sjednici 13. aprila biće saslušani i doskorašnji direktor Uprave policije Zoran Brđanin, vršilac direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Boris Milić i koordinator Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajno bezbjednosnog sektora, Marko Kovač.

Predsjednik Odbora Milan Knežević kazao je na početku današnje sjednice da “na dnevnom nivou preživljavamo haos u bezbjednosnom sektoru”.

“Da mi se nekad čini da je nekad bolje biti u Bahmutu ili Hersonu nego na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost (VNB). Zbog toga sam danas i glasao protiv izvještaja VNB, jer je tu jasno da ne postoji nikakva saradnja između policije, SDT-a, Specijalnog policijskog tima”, neveo je Knežević.

On je rekao da niko nije kriv dok se to ne dokaže, i dodao da su na Odboru saslušavali i bivšeg šefa ANB-a i ministre odbrane i vanjskih poslova, Sava Kenteru, Raška Konjevića i Ranka Krivokapića zbog ozbiljnih optužbi Abazovića.

Knežević je rekao da je uhapšeni pomoćnik direktora policije Dejan Knežević prisustvovao sjednicama i obavještavao ih o aktivnostima policije.

Prema njegovim riječima, u čitavoj Crnoj Gori stvorena je atmosfera da svako sve zna.

“Prije ćete u nekoj kafani saznati ko stoji iza nekog ubistva, nego što možete to saznati na VNB. U prošlosti imali takvih stavova i tumačenja, na primjer, oko sajber napada. Konjević i Kentera su uvjeravali da iza njih stoji rusko-kubanska grupa, a na kraju došli do toga da su neki službenici otišli na sajt za odrasle”, rekao je Knežević.

On je povodom smjena u Upravi policije, rekao da nijesu u skladu sa zakonom.

“Nije logično da jedan čovjek dobija ordenje od premijera, da vodi najvažnije akcije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, a onda biva uhapšen”, kazao je Knežević.

On je rekao da u je Vladi Abazovića „ministar kod kojeg je bivši visoki funkcioner policije Zoran Lazović dolazio sa flašom rakije“.

Knežević je rekao da će saopštiti ime ako to bude potrebno, ali da tu nema ničeg spornog jer Lazović nije ni optužen, ni osumnjičen.

Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar kazao je da je ono što je urađeno na polju borbe protiv organizovanog kriminala istorijski rezultat.

On je, osvrćući se na hapšenje Kneževića, kazao da je odlikovan jer je rukovodio hapšenjem vrha kavačkog klana, i dodao da bi ga zbog toga i on odlikovao.

Konatar je istakao da nijedno odlikovanje neće nikoga abolirati, ako krši zakon i radi protiv države.

“Da nijesmo imali međunarodnu pomoć, ne bismo ni ovo otkrili, da nijesmo imali promjene u sektoru bezbjednosti, ne bismo imali ni ova hapšenja”, kazao je Konatar.

On je rekao da se ne može reći da ništa nije urađeno niti da se ništa nije promijenilo.

Poslanik Socijalističke narodne partije Dragan Ivanović rekao je da mu se ne dopada slanje poruke da je stanje haotično.

“Jer se nadam da smo u stanju da održimo stabilan red i mir, da ne plašimo građane”, rekao je Ivanović.

