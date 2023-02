Konjević: Spajić ne može biti predsjednički kandidat

Podgorica, (MINA) – Činjenica da lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić ima prijavljeno prebivalište u Beogradu, ustavno i zakonski ga onemogućava da bude kandidat na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, kazao je predsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, obavijestilo je Republičku izbornu komisiju da Spajić ima prijavljeno prebivalište u Beogradu, a da lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića nema u evidenciji osoba sa prebivalištem u toj državi.

Konjević je rekao da ta činjenica ustavno i zakonski onemogućava Spajića da bude kandidat na predsjedničkim izborima.

“Na stranu što nije govorio istinu i što je obmanjivao javnost duŽi period”, naveo je Konjević na Tviteru /Twitter/.

On je kazao da je ovo i potvrda da je Spajić državljanin Srbije suprotno Ustavu Crne Gore.

