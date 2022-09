Konjević: Izbori jedino rješenje

Podgorica, (MINA) – Vanredni parlamentarni izbori jedino su rješenje za aktuelnu političku krizu u Crnoj Gori, poručio je ministar odbrane Raško Konjević, dodajući da mandate treba vratiti građanima.

On je u emisiji Dobro jutro Crna Goro, na Javnom servisu, rekao da najradije ne bi komentarisao pregovore političkih partija.

Konjević je kazao da premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović zna šta smije šta ne smije da uradi u političkom smislu.

“Njegova sinoćnja pres konferencija je samo pojašnjenje odlaska na put. Previše se zapleo u jednu vrstu žrvnja, to je stvar njegovog političkog subjekta, ali negdje računam na trezvenost političkih subjekata”, rekao je Konjević.

On je saopštio i da je, nakon agresije Rusije na Ukrajinu, Crna Gora odlukama Vlade u tri navrata dala vojnu i himanitarnu pomoć Ukrajini, u vrijednosti od osam miliona EUR.

To je, kako je naveo, više od deset odsto godišnjeg budžeta za odbranu.

Konjević je rekao da članstvo u svakoj organizaciji podrazumijeva određene obaveze, a da članstvo u NATO podrazumijeva potrebu Crne Gore da bude dio kolektivne bezbjednosti i tako štiti svoju teritoriju i državni subjektivitet i integritet.

Prema njegovim riječima, ruska agresija je dovela do potpune promjene i u odnosima prema NATO, ali i uticala na bezbjednosno politički i ekonomski kontekst.

“Djeluje nevjerovatno da se jedna tako moćna država poput Rusije opredijelila da vojnom silom pokori nekoga sa kim je godinama živjela. Kao odgovorna članica, solidarisali smo se sa državama članicama NATO i Crna Gora je u tri navrata dala pomoć, u vrijednosti od oko osam miliona EUR”, kazao je Konjević.

Crnogorska vojska, dodao je on, kao članica NATO prolazi kroz ozbiljnu transformaciju i modernizaciju.

Konjević je naglasio i da je u ovoj godini od Sjedinjenih Američkih Država stigla pomoć od preko 27 miliona EUR, koja će biti iskorišćena za nabavku vojne opreme.

On je kazao da Ministarstvo odbrane nema bilo koju vrstu štete nakon sajber napada, da je sistem bio adekvatno zaštićen, ali da će se provjere nastaviti.

“Kada završimo analizu i eleiminaciju tačaka koje su bile pogodđene napadom, nastaviće se saradnja sa partnerima kako bi se sistem dodatno osnažio i zaštitio”, istakao je Konjević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS