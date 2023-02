Konatar: URA će podržati jednog od kandidata građanskog bloka

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA na predsjedničkim izborima podržaće jednog od kandidata građanskog bloka, kazao je poslanik te partije Miloš Konatar.

On je, gostujući u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore, rekao da bi bilo dobro da građanski blok političkih partija ima jednog kandidata na predsjedničkim izborima.

“Bilo bi dobro da smo imali komunikaciju i postignemo dogovor o zajedničkom kandidatu”, naveo je Konatar.

Kako je kazao, sada kada dogovora nema, moraju sačekati i vidjeti da li će imati jednog ili više kandidata u građanskom bloku, prenosi Portal RTCG.

“U svakom slučaju, podrška GP URA će ići ka jednom od građanskih kandidata”, rekao je Konatar.

On smatra da je važno da partije političkog centra sarađuju.

Konatar je dodao da o tome kako će se ona manifestovati, da li kroz zajednički nastup na izborima ili saradnjom nakon njih, moraju razgovarati.

“Ali je bitno da ta saradnja postoji”, poručio je Konatar.

On je kazao da se nada da će biti izabrane četiri sudije Ustavnog suda.

Konatar je dodao da će se odblokiranjem Ustavnog suda dati odgovor na brojne probleme, kao što je nemogućnost završetka izbornog procesa u Šavniku, onemogućavanje tranzicije vlasti u Podgorici, ali i održavanje izbornog procesa u budućnosti.

On je, govoreći o vanrednim parlamentarnim izborima, naveo da je stav URA-e da se oni nijesu mogli održati bez Ustavnog suda.

Izborom sudija, kako je istakao Konatar, stiču se uslovi za normalan izborni proces.

“U ovom trenutku parlament ima potpuni legitimitet i pitanje je kada će poslanici, ako procijene, odlučiti da se ide na vanredne parlamentarne izbore”, rekao je Konatar.

On je kazao da GP URA ne bježi od parlamentarnih izbora.

“Ali je bilo važno izabrati Ustavni sud da ne bismo zapali u još veću blokadu i probleme. U svakom slučaju, sada kada kompletiramo sud napravljen je veliki korak da, ukoliko poslanici procijene, idemo na parlamentarne izbore”, rekao je Konatar.

