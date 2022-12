Kompletiranje Ustavnog suda suštinski državni interes

Podgorica, (MINA) – Kompletiranje Ustavnog suda je suštinski državni interes, a što skoriji vanredni parlamentarni izbori najbolje su demokratsko rješenje krize, ocijenili su iz Pokreta Evropa sad.

Kako je saopšteno iz te stranke, jedan od lidera Pokreta Jakov Milatović i član Predsjedništva Filip Ivanović sastali su se danas sa specijalnim izaslanicima Ujedinjenog Kraljevstva (UK) i Njemačke za Zapadni Balkan, Stjuartom Pičom i Manuelom Saracinom.

Navodi se da je na sastanku razgovarano o aktuelnom političkom momentu u Crnoj Gori i načinima razrješenja institucionalne krize.

“Milatović i Ivanović su upoznali sagovornike s političkim programom Evrope sad i izrazili zabrinutost zbog blokade institucija, što vodi ukupnoj destabilizaciji političkih prilika u zemlji i koči dalje evropske integracije”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su međunarodne partnere upoznali sa opstrukcijama u vezi sa tranzicijom vlasti u Podgorici, gdje je skoro dvije trećine građana glasalo za promjenu vlasti.

“Istakli su da su što skoriji vanredni parlamentarni izbori najbolje demokratsko rješenje krize, ali i naglasili da je suštinski državni interes kompletiranje Ustavnog suda”, rekli su iz Pokreta Evropa sad.

Kako se navodi, Pič i Saracin potvrdili su podršku UK i Njemačke evropskoj perspektivi Crne Gore i naglasili nužnost što ranijeg izbora sudija Ustavnog suda.

