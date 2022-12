Kod turskog državljanina nađene neprijavljene cigarete i duvan

Podgorica, (MINA) – Protiv državljanina Turske E. E, kod koga su na Aerodromu Tivat pronađene neprijavljene cigare i rezani duvan, procijenjene vrijednosti 900 EUR, izdat je prekršajni nalog, saopšteno je iz Uprave prihoda i carina (UPC).

Iz UPC su kazali da je neprijavljena akcizna roba – 42 paketa cigareta i kilogram rezanog duvana, pronađena u nedjelju, prilikom kontrole putnika pristiglih letom iz Istanbula.

„Izdat je prekršajni nalog zbog prekršaja iz člana 240 Carinskog zakona i izrečena je zaštitna mjera trajnog oduzimanja te robe“, navodi se u saopštenju.

