Koalicija Zajedno pobjednički za Plav osvojila 16 mandata

Podgorica, (MINA) – Koalicija Zajedno pobjednički za Plav, koju čine Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija i Socijaldemokrate, osvojila je 16 mandata na lokalnim izborima u toj opštini.

Kako prenosi Portal RTCG, Bošnjačka strana osvojila je sedam odborničkih mjesta, a Demokratski front četiri.

Građanskom pokretu URA, koji je prvi put učestvovao na lokalnim izborima, pripala su tri mandara, a Socijalističkoj narodnoj partiji jedan.

