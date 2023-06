Koalicija Zajedno jedini garant stabilnosti

Podgorica, (MINA) – Koalicija “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada” jedini je garant da će Crnoj Gori i njenim građanima biti vraćena ekonomska, politička i društvena stabilnost, poručeno je sa predizborne tribine te liste u Tuzima.

Nosilac liste Danijel Živković kazao je da je pred njima najjednostavniji zadatak.

“Izađimo na izbore 11. juna i olovkom zaokružimo broj ispred onih za koje znamo da nas neće izdati i prodati. To je ova koalicija i to su ovi ljudi”, dodao je Živković.

On je naveo da se suština njihove politike zasniva na solidarnosti i dobrim ljudskim odnosima.

“Nećete se zastidjeti ako nam ukažete povjerenje, jer mi ćemo vam to mnogostruko vratiti. Za dobro građana Crne Gore, glasajte za broj deset. Taj broj nijesmo slučajno dobili, jer desetka pripada onima koji su najbolji”, poručio je Živković.

Kandidat za poslanika Mehmed Zenka rekao je da je Demokratska unija Albanaca (DUA), na čijem je čelu, partija sa jasnom vizijom i ciljevima.

“DUA nije slučajno u ovom društvu, sa ovim ljudima i partijama. To su ti ljudi i partije koje su bezrezervno podržavale političke zahtjeve Albanaca u Crnoj Gori. Mi se ponašamo shodno onome kako smo rekli prije i kako se dogovaramo i idemo tim putem”, kazao je Zenka.

Predsjednik Opštinskog odbora DPS Tuzi Mirza Pepić kazao je da su Tuzi oduvijek bile bastion očuvanja građanske i multietničke Crne Gore.

“Naziv naše koalicije Zajedno nije slučajan jer smo zajedno obnovili nezavisnost naše države i sa ponosom ističem da su građani Tuzi dali nemjerljiv doprinos u ostvarenju tog sna”, rekao je Pepić.

On je kazao da je ta koalicija jedini garant da će se Crnoj Gori i njenim građanima vratiti ekonomska, politička i društvena stabilnost.

“Pozivam sve sugrađane da izađemo na birališta 11. juna, da zaokružimo čistu desetku, za ekonomsku, političku i društvenu stabilnost naše domovine”, zaključio je Pepić.

Poslanički kandidat Vatroslav Belan istakao je da on i njegove kolege sa liste Zajedno na predstojećim izborima nastupaju sa kreativnim, jasnim i promišljenim programom pod nazivom “Crna Gora u pokretu”.

“Taj naš program ćemo nakon što nam sa sigurnošću ukažete povjerenje sprovoditi kao dio buduće većine u našem parlamentu i kao budući ključni stub izvršne vlasti”, rekao je Belan.

Taj program, kako je naveo, podrazumijeva, prije svega, dostojanstvenu, sekularnu, slobodarsku, antifašističku, građansku, evropsku i evroatlantsku Crnu Goru.

“Ekonomski, investicioni i privredni okvir koji će nam omogućiti da naš standard zaradimo, a ne da ga pozajmljujemo, sistemsku podršku mladima, stvaranje okvira za eksponencijalni rast IT industrije, brigu o socijalno najugroženijim kategorijama, unapređenje kvaliteta života naših penzionera, kao i javnog zdravstva”, rekao je Belan.

Kandidat za poslanika Nermin Abdić poručio je da koalicija Zajedno nikada neće dozvoliti da se prekraja ono što je želja crnogorskog i svih drugih naroda koji žive u Crnoj Gori – da država gaji građanski mir, multietničnost i evropski put.

“Nećemo dozvoliti da nas prebrojavaju, da nam broje krvna zrnca. Nećemo dozvoliti da u Crnoj Gori mašemo zastavama nekih drugih država osim Crne Gore i zastavama EU”, kazao je Abdić.

Član Predsjedništva DPS-a Leon Đokaj ocijenio je da koalicija Zajedno! ima najbolju reprezentaciju koja ima znanje i iskustvo da Crnoj Gori vrati stabilnost.

On je kazao da će unaprijediti institucije i graditi sistem koji će biti u funkciji poboljšanja kvaliteta života svakog građanina.

“Naš program je daleko najkvalitetnija ponuda na ovim izborima. Različitosti su naše najveće bogastvo, a multietnički i multivjerski sklad naša najveća snaga”, rekao je Đokaj.

