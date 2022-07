Ko je za evropski put Crne Gore glasaće za članove Sudskog savjeta

Podgorica, (MINA) – Načelni dogovor oko kandidata za Sudski savjet je postignut, i sada su na testu svi politički subjekti koji tvrde da njeguju evropske vrijednosti i da se zalažu za Crnu Goru u Evropskoj uniji (EU), poručili su iz Građanskog pokreta (GP) URA.

Skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu usvojio je večeras listu kandidata za Sudski savjet, na kojoj su Radoje Korać, Nebojša Vučinić, Fikret Kurgaš i Dragan Šoć.

Iz GP URA su kazali da žele da vjeruju da će evropski orjentisane političke partije prepoznati važnost momenta i da će podržati predložene kandidate.

Kako su naveli, sada je prava prilika da se utvrdi ko je istinski za deblokadu evropskog puta Crne Gore.

„Ovo je test za sve u Skupštini Crne Gore koji će svojim glasanjem jasno pokazati kome je evropski put Crne Gore na prvom mjestu, a URA će, naravno, podržati i glasati za predlog članova Sudskog savjeta“, kaže se u saopštenju.

