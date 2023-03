Kneževiću određeno zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za borbu protiv kriminala Dejanu Kneževiću, koji je uhapšen zbog sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, određeno je zadržavanje do 72 sata.

Njemu je zadržavanje određeno nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT).

Kneževiću se na teret stavlja da je formirao kriminalnu organizaciju i odavao službene tajne, prenosi portal RTCG.

Advokat Borivoje Đukanović rekao je da je Knežević tokom saslušanja u SDT-u negirao krivicu.

“Osumnjičeni ne priznaje izvršenje krivičnog djela i iznio je odbranu u cjelosti u skladu sa postavljenim pitanjima od strane postupajućeg tužioca”, kazao je Đukanović.

Kako je naveo, negiranje nije samo rezultat njegovog stava nego izričito onoga što su kao odbrana iznijeli, u najčvršćem uvjerenju da će se veoma brzo i dokazati.

“Svi ovi dokazi sa kojim raspolaže tužilac su bez iole oslonca u dokazima koji moraju biti postojeći, koji se u ovom trenutku ne mogu ni na koji način kao takvi kvalifikovati”, kazao je Đukanović.

